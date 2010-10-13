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Технология политического резонанса

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Технология политического резонанса

В парламенте подводят итоги минувших выборов в региональные заксобрания и прогнозируют, кто станет новым мэром столицы.

На фоне этих политических ожиданий выборы в органы законодательной власти субъектов с точки зрения пиара выглядят не слишком ярко. Особенно если их сравнивать с кампанией октября-2009. Но как раз этот факт позволяет партиям широко рекламировать свои электоральные достижения и выяснять отношения. Особенно громко в этой связи слышен глас оппозиции.

– «Справедливая Россия» уверенно вышла на третью позицию, – заявил лидер партии С. Миронов. – Мы обогнали ЛДПР по среднему результату. В двух регионах заняли второе место, в одном – третье, четвертое – в трех. Мы выкладывались в основном в двух субъектах РФ – в Новосибирской и Челябинской областях. Ларчик открывается просто: население этих регионов – почти 6 миллионов человек, в остальных четырех областях проживают в сумме менее 2 миллионов. А 44%, которые получила «Единая Россия», – это очень завышенный результат, который был достигнут за счет открепительных талонов, «каруселей» и прямых фальсификаций. В Новосибирске на участке №1777 председатель избиркома Татьяна Дандерфер за три часа до окончания голосования была поймана с пустыми протоколами, заверенными синей печатью и подписанными всеми членами избиркома, кроме представителя СР.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николая Левичева, его партия улучшила выборные показатели по сравнению с выборами в Госдуму 2007 года на 50%, КПРФ – на 26% и ЛДПР – на 10%. При этом партия власти потеряла 10%. И это при том, что на избирательные участки в среднем пришли не более 30% избирателей. Лучшие результаты только в Белгородской области и Республике Тыва. Но там, по мнению г-на Левичева, отстают в демократическом развитии от средних темпов движения в этом направлении по стране в целом. Высокие результаты «Единой России» легко объяснить нарушениями в агитационный период и принуждением к голосованию. Но с учетом числа голосовавших от общего числа избирателей «Единая Россия» получила поддержку лишь 26% населения регионов, где проводились выборы, резюмирует Николай Левичев.

По информации г-на Миронова, его партия подала более 200 жалоб, касающихся организации процедуры голосования, с требованием отменить итоги выборов на ряде избирательных участков.

– Имели место подкуп избирателей и агитация прямо на избирательных участках. У меня – огромная пачка зафиксированных всех этих нарушений только по шести регионам. У нас есть основания полагать, что на некоторых участках выборы нужно просто отменять. Насколько это повлияет на общую картину, сегодня трудно сказать. Но я абсолютно убежден, что реальный результат и нашей партии, и прежде всего партии «Единая Россия» – совершенно иной во всех субъектах РФ.

Например, в Челябинске на избирательном участке №541 к началу голосования на автобусах привезли 900 человек с открепительными талонами. Своих же избирателей было только 340.

Сергей Миронов убежден, что ЕР в преддверии избирательного года «очень не хочет показать» свой снижающийся рейтинг. «И отсюда они вынуждены пуститься во все тяжкие, что мы и зафиксировали».

Отражая нападки оппозиции, секретарь президиума Генсовета «Единой России», руководитель избирательного штаба партии В. Володин заявил, что его партии «нет смысла каким-то образом влиять на результаты через сомнительные технологии». Он полагает, что к такого рода технологиям прибегают те партии, которым трудно объяснить избирателю, как они будут выполнять свои предвыборные обещания, и они сами хорошо понимают, что проиграют на выборах.

– Мы сами выступаем категорически против всех этих грязных технологий, – заверил партийный руководитель.

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