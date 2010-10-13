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Белорусский гамбит Путина

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Центр политической информации ]

Белорусский гамбит Путина
А. Лукашенко

Дмитрий Медведев, вступив в заочный диалог с Александром Лукашенко, по сути,  помогает ему с успехом завершить выборы. Белорусский президент, таким образом, быстро и с пользой для себя повышает свой кандидатский статус.

При этом нельзя не отметить, что, ругаясь с участниками властного тандема, Лукашенко одновременно подписывает практически все торгово‑экономические соглашения с Россией. А в дальнейшем, похоже, намерен отойти от антироссийской риторики.

С другой стороны, действия Медведева подталкивают Лукашенко к более тесному сотрудничеству с Вашингтоном, куда недавно для консультаций выехал министр иностранных дел Белоруссии. Похоже – искать защиты. Решительные заявления Медведева и его обвинения в адрес Лукашенко в непорядочности и бесчестии прозвучали очень серьезно. По сути, Медведеву осталось уволить Лукашенко, как Лужкова: «в связи с утратой доверия Президента РФ».

Иными словами, команда г‑на Медведева, фактически декларировав, что интеграционные отношения с Белоруссией замедлятся, – повели странную игру с командой Путина. Как известно, он является противником внешних деклараций, которые к чему-то обязывают, и сторонником кулуарного решения проблем. К тому же ранее было оговорено, что замедление интеграции не коснется ОДКБ, ­ЕврАзЭС и СНГ.

Напомним, что Медведев выступал с подобным обращением и в адрес Виктора Ющенко. Вскоре после этого его сменил другой Виктор – Янукович. Белорусскими оппозиционерами этот намек был истолкован чуть ли не как готовность России вмешаться во внутренние  дела суверенной Республики Беларусь. Об этом они не замедлили оповестить и мировую общественность: встал даже вопрос о том, будет ли РФ признавать итоги президентских выборов?

В результате Кремль «сдал назад», предложив ратифицировать соглашения с Минском по военно-техническому сотрудничеству, лежавшие «под сукном» уже несколько лет. В ответ белорусский парламент выступил с еще более примирительными заявлениями, а Лукашенко, призвав прекратить информационную войну, даже поздравил Путина с днем рождения. Таким образом, была реализована схема, согласно которой премьер, замиряясь с белорусским президентом, вновь обыграл Медведева на политическом поле. Он не оставил ему шансов на общение с белорусским лидером, который, более чем вероятно, пролонгирует свои полномочия.

Интересно, но экономический суд СНГ, вопреки ожиданиям, рекомендовал России временно отменить экспортную пошлину для Беларуси. Это тоже является сигналом к нормализации отношений: премьер Путин может «последовать совету суда» и выиграть еще один раунд.

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