«Американцы» в Кремле

Государственники в аппарате премьер-министра В. Путина с ревностью наблюдают за формированием в окружении президента Дм. Медведева настоящего «проамериканского лобби». В его составе они числят президентского помощника по внешнеполитическим вопросам Сергея Приходько, его подчиненного Александра Манжосина, главу Экспертного управления Аркадия Дворковича и, как предполагают, настоящего «серого кардинала» в медведевском окружении – Александра Волошина.

Причем последний откровенно демонизирован окружением премьера и считается чуть ли не агентом влияния американского истеблишмента в Кремле. Хотя официально и не занимает там серьезных постов.

Некоторое удивление в окружении премьера вызвало и фактическое встраивание в команду Медведева министра обороны Анатолия Сердюкова. Недавно он с успехом посетил США, где ему был оказан пышный прием. Министр обороны, как говорят, вернулся домой в крайнем смятении чувств. Последующая за визитом риторика министра обороны заставила наблюдателей причислить его чуть ли не к откровенным сторонникам президента Медведева.

На последнем заседании президентской комиссии по модернизации президент озвучил, что оборонная промышленность должна стать главным двигателем прогресса (впрочем, ранее об этом говорил и Путин). Стало понятным, что есть планы превратить оборонно-промышленный комплекс в основного заказчика инноваций. В этом случае ключевыми чиновниками для Медведева действительно будут и «профильный» вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков. А также «околовластный» руководитель «Ростехнологий» Сергей Чемезов. Эти трое вполне могут создать «триумвират» в поддержку президентских амбиций Медведева уже в 2012 году – вероятно, именно так видят ситуацию в окружении премьера.

Воодушевленный поездкой к своим новым партнерам, Сердюков помимо этого, как говорят, предложил США и ее союзникам тесные, «более чем партнерские отношения» в рамках НАТО. В частности, во время визита в Вашингтон им обсуждались проблемы разграничения сфер ответственности Москвы и Пентагона в Центральной Азии и на Южном Кавказе. А также обговаривались конкретные вопросы возможного развертывания в рамках РФ – НАТО системы противоракетной обороны (ПРО). На фоне президентского указа, вводящего прямой запрет на ВТС с Ираном, данные инициативы можно считать действительным успехом американской дипломатии. Такие обстоятельства даже спровоцировали дискуссию в экспертном сообществе относительно того, что Россия может вступить в НАТО – этот тезис озвучил Игорь Юргенс.

Отметим, что эти установки полностью противоречат позиции Путина и большей части его окружения. И могут свидетельствовать о том, что в т.н. властном тандеме все-таки произошло деление (или произойдет в ближайшем будущем). В одном из своих недавних интервью премьер подчеркнул, что не видит признаков перезагрузки в отношениях с США. Это означает, что тезис Путина, обращенный к Медведеву, звучит так: Вашингтон тебя обманет, как он обманул в свое время меня.

Впрочем, остается еще и вероятность того, что «тандем» успешно «разводит» своих новых партнеров – американцев и китайцев. Заигрывая с США, укрепляет позиции в переговорах с Китаем, а заигрывая с Китаем, усиливает позиции на переговорах с США.