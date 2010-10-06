Батька отжигает, Медведев отвечает

В составе сотни российских журналистов наш корреспондент Владимир Леонов отправился в пресс-тур по Республике Беларусь. Он не предполагал, что финал поездки выльется в грандиозный межгосударственный скандал.

На высокой ноте

Следует сразу внести ясность – в составе пресс-тура для представителей российских региональных СМИ далеко не все участники оказались регионалами. Телегруппы вполне федеральных телеканалов «Звезда», «Пятый», «Столица», радийщики из «Русской службы новостей», корреспондент газеты «Ведомости» и другие. Но справедливости ради надо сказать, что большинство журналистов и в самом деле представляли более 60 регионов России. Для «федералов» интерес к мероприятию представляли именно непростые взаимоотношения между Россией и Беларусью «высшего уровня».

Там, где неизбалованные поездками за пределы своих регионов газетчики из губернских СМИ ловили на лету каждую крупицу информации, «делегаты» всероссийского уровня с трудом делали заинтересованные лица в организациях и на предприятиях республики – ждали пресс-конференцию президента Александра Лукашенко. Она обещала стать и логическим завершением программы. А зная необузданный нрав белорусского Батьки, его способность на публике наговорить лишнего, предполагали, что он обязательно даст повод для цитирования. Кто же знал, что «скромная» пятичасовая пресс-конференция белорусского лидера так возмутит его российского коллегу. И пресс-тур получит неожиданное продолжение.

Русь Белая – первый ход

Демонстрация достижений народного хозяйства Беларуси мало чем отличалась от подобных мероприятий в России. Но сначала были военные объекты. На пульте системы раннего предупреждения о ракетном нападении способны отследить 1600 объектов и в режиме онлайн поделиться информацией с московскими штабами. Аэродром ВВС Беларуси мало чем отличается от аналогичных авиабаз в России. Принципиально другое – зарплаты и статус белорусских военнослужащих заметно выше, чем у нас.

Из разговоров с жителями республики стала понятна еще одна разница в организации армейской жизни. Новобранцев на службу не сопровождают активисты «Солдатских матерей» и других общественных организаций, что с переменным успехом ведут борьбу с армейской дедовщиной. Тут этого попросту нет. Чтобы и мыслей беспредельничать не возникало, в каждой казарме на видных местах висят номера мобильных телефонов командиров вплоть до генералов. Звонить круглосуточно. А в солдатской казарме в любое время дня и ночи присутствует офицер.

Когда президент отжигает

У Лукашенко в кармане достаточно козырей, чтобы прикупить заблудшие души «наивных» региональных журналистов. Годами нерешаемые российские проблемы в его царстве-государстве ушли на задний план. Преступность стремится к нулю, коррупционные схемы, боковики, откаты отсутствуют. Знаменитая фраза из энтэвэшного «Крестного Батьки» «Головы поотрываю!» на самом деле угроза членам правительства, что попробуют брать взятки. Социальные гарантии возведены в абсолют. Нет режущего глаза водораздела между бедными, богатыми и очень богатыми. Миллиардеры в Минске и окрестностях замечены только приезжие, по большей части опальные, такие как Борис Березовский. Строительные проекты миллиардерши Елены Батуриной обещают также оставить след на панорамах белорусской столицы. Приезжие из России сразу отмечают отсутствие гастарбайтеров. На стройке по соседству с гостиницей был замечен единственный, явно африканского происхождения. Да и не факт, что он гастарбайтер – любовь не имеет границ.

И все же президент Беларуси практически загнал страну в социалистическую уравниловку. На многих предприятиях менеджеры и инженеры зарабатывают меньше рабочих. На досках объявлений повсеместно видны списки очередности на получение жилья, почти обязательна «стена позора» для выпивох и прогульщиков. Старшему поколению ласкают глаз лозунги Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) – символика практически советско-комсомольская, только без Ленина в профиль. Зато информационное наполнение стендов один к одному: байдарки, волейбольные турниры, лыжные походы и добрые дела. Эти благодать и порядок, наведенные железной рукой, не могут не дразнить «большого московского брата»: у нас принцип «не знаешь – научим, не можешь – заставим» не работает. А Лукашенко продолжает удивлять: «После выборов примем закон. Например, если на селе пара лодырей есть, то их дисциплину будем подтягивать. Тунеядцев быть не должно!» И это тоже встречалось в советской истории.

Курсом на Китай и остальной мир

Многие белорусские производители в России сталкиваются с неумением играть по откатно-коррупционным схемам. Сначала услышал от рядового менеджера на кондитерской фабрике «Коммунарка»: – Нас пригласили, и мы привезли для крупной торговой сети конфеты и шоколад. А на месте мне говорят: «Давай, чтобы товар попал в зал, 5 тысяч долларов». А откуда я их возьму? Похожая история с белорусскими троллейбусами для Санкт-Петербурга: – У нас троллейбусы лучше и в два раза дешевле, чем российские. Но даже к тендеру не допустили. Сказали, что уже все боковики расписаны. Белорусская экономика, с подачи собственного президента, все больше смотрит «мимо» России. Троллейбусы для Аргентины, трамваи для Сербии, конфеты для ОАЭ. Китайский капитал с удовольствием внедряется на белорусский рынок, создавая совместные производства по сборке бытовой техники известных брендов. В ответ добрые китайцы открыли свою страну МАЗам, БелАЗам, тракторам МТЗ. Но, надо признать, многие успешные белорусские предприятия регистрируют в России совместные производства – чтобы защититься от возможных экономических трудностей, способных свалиться на голову с политического олимпа.

Русь Великая – эндшпиль

Президента Дмитрия Медведева явно познакомили с выдержками пятичасовой пресс-конференции Александра Лукашенко. И что-то его попросту взбесило. Это было заметно в семиминутном выступлении президента России в своем видеоблоге:

– В последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятиях в адрес российского руководства.

Можно только предположить, что вызвало такую жесткую реакцию российской власти. Согласен, негоже лезть к коллеге по президентскому цеху с советами вернуть выборность губернаторов российских регионов. Понятно, здесь у белорусов свой интерес: работать с губернаторами-назначенцами напрямую, минуя Москву, стало невозможно. Вертикаль власти… К слову, Лукашенко за собственную вертикаль власти оправдывался с помощью географических понятий: Беларусь маленькая, руководители областей под присмотром. А в огромной России за всеми регионами не уследить, так пусть лучше главы регионов будут самостоятельными и облечены народным доверием.

Или критика Таможенного союза, в котором участвуют наши страны плюс Казахстан. По версии Лукашенко, для России и Беларуси это давно пройденный этап, а значит, шаг назад. С точки зрения белорусского лидера повышениями цен на нефть и газ его обманули и с Союзным государством: «Кто бы мог подумать, что в Союзном государстве Россия выйдет из договора о равных условиях для функционирования субъектов хозяйствования. То есть поставили в неравные условия наши предприятия. Какой же это Союз?» И на российский рынок, утверждает Лукашенко, белорусов не пускают: «сахарная война», «молочная война». Отказывают белорусским предприятиям участием в российском госзаказе.

– Вы не пускаете нас на рынок, чтобы мы могли заработать и заплатить вам же за энергоносители. А мы обеспечиваем 15 миллионов рабочих мест в России.

И правда, Беларусь закупает металл, комплектующие для продукции машиностроения у российских компаний. Но еще Александр Григорьевич позавидовал Украине, которой Россия платит за базирование Черноморского флота в Севастополе:

– В Беларуси две российские базы. Одна – это система предупреждения о ракетном нападении, другая обеспечивает связь атомных подводных лодок в Атлантике. Сколько мы за них берем? – Ноль. А у Кремля одна мысль: «Уже предал нас Лукашенко или еще нет?»

Остается только гадать, выставит ли Минск в ближайшем будущем счет за базы?

Просто подипломатичнее надо, Александр Григорьевич! Правда-матка у всех своя. А то обидно, когда отношения между братскими народами выходят на уровень диалога в стиле «Сам дурак…»

Вселяет надежду на лучшее цитата из Лукашенко: «Мы – самый близкий и самый надежный народ для России». И очень близкая по духу из Медведева: «Кто бы ни руководил Россией и Белоруссией – наши народы навсегда останутся братскими».