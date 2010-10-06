//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Нелепо отделять Россию от украинских степей и Черного моря

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Перевод InoСМИ.ru ]

На фоне углубления мирового экономического кризиса постепенно нормализуются отношения Москвы и Вашингтона. Судя по всему, «ветер перемен» подул и в Лондоне. Во всяком случае, в британской прессе появились статьи, публикацию которых раньше представить было невозможно. Газета Daily Mail напечатала материал «Украинцы заставляют русских отказываться от своего языка и менять свои имена».

Представьте себе, – пишет автор статьи, – что Брюссель издает указ о разделе Британии. Представьте себе, что ВМС Англии получили приказ о совместном базировании в Плимуте с новым флотом Уэльса.

Немыслимое безумие, скажете вы. И будете правы. Но нечто подобное уже произошло в бывшем Советском Союзе, и мы должны считать, что это хорошо, – официально Россия плохая страна. Помните разговоры о «новой холодной войне», в которой «мы» должны были распространить «нашу» власть глубоко в пределы бывших советских земель. Что ж, если такая война и есть, то мы бесславно ее проигрываем. «Наша» сторона не права и действует ошибочно. Всегда было нелепо пытаться отделить Россию и русских от великих украинских степей и берегов Черного моря.

Почему же кто-то решил, что это хорошая идея – бросить вызов Москве на поле битвы Украины? Почему наш эфир и газеты полны страшилок о России, если подлинная угроза нашей независимости исходит из ЕС, а реальная опасность нашему миру и благополучию – из мест, которые намного восточнее России?

Мне всегда казалось, что уничтожения старой коммунистической империи зла вполне достаточно, – продолжает автор. Зачем нам после этого понадобилось тыкать Россию носом в грязь? Мы расширяли антироссийский блок НАТО все дальше на восток. Мы наводнили Россию спекулянтами, темными личностями, политическими авантюристами и назвали это безобразие «демократией». А теперь мы удивляемся, почему русским это не понравилось.

Если вы думаете, что политическое безумие в Европе закончилось с падением Берлинской стены, то вам следует посетить сегодняшний Севастополь. Он когда-то был гордостью России, а теперь по какой-то нелепости является частью якобы независимой Украины.

 Еще несколько месяцев назад кинотеатры города должны были дублировать все свои фильмы на украинском языке – даже те, что были на русском. Отставной контр-адмирал Владимир Соловьев попытался недавно уйти на пенсию в Севастополе. Ему сообщили, что он принудительно получил украинское гражданство и теперь его зовут «Володымир», а не Владимир. В школах города изучают историю Украины, причем часто в антироссийском ключе. Севастопольцы по этому поводу говорят так: «Нас бесит, когда наших детей учат, какая мерзкая была Россия».

Особое их недовольство вызывает восхваление и героизация украинского партизана 40-х годов Степана Бандеры. Бывший президент Украины Виктор Ющенко провозгласил его национальным героем, хотя он популярен среди русских не больше, чем, скажем, парад Ирландской республиканской армии в протестантском Антриме.

То же самое я видел и в захиревшем городе Горловка. Независимость мало что дала этому месту. Будучи отрезанным от рынков России, город умирает. Повсюду стоят угольные терриконы, разрушенные шахты и заводы. Трагическая картина запустения под нещадно палящим солнцем. Я подозреваю, что и здесь люди надеются и ждут будущего с Россией, – заключает Daily Mail.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Вечером в четверг, 1 августа, стало известн, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщил источник в администрации украинского лидера.

//В мире

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

Киев проиграл информационную войну в Донбассе и Крыму. С таким заявлением некоторое время назад выступил Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов сегодня вечером впервые публично признался в любви Ксении Собчак. О романе мужчины и женщины стало известно давно, однако они редко проявляли свои чувства на людях.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Людей, рожденных под знаками Близнецов, Козерога и Рыб, ждут сложности в последнем летнем месяце. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, который опубликовали в российском интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

Вечером в четверг, 1 августа, в СМИ появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки зафиксировала вероятный новый ракетный пуск, который был осуществлен с территории КНДР.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга всемирно известной певицы Селены Гомес, которая отдала артистке свою почку, жалеет о своем поступке. 31-летняя Франсия Райза больше не разговаривает со звездой из-за ее неправильного поведения.

//Экономика

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг, 1 августа, анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Они начнут действовать 1 сентября текущего года.

//Наука

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы при помощи телескопа TESS смогли обнаружить несколько экзопланет, которые ранее не были известны ученым. Согласно последней информации, одна из них считается потенциально обитаемой.

//В мире

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри вечером в четверг, 1 августа, заявил, что в настоящий момент на территориях САР и Ирака остаются не менее 15 тысяч боевиков.

//В мире

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

То, что российские звезды шоу-бизнеса любят летом отдыхать в Юрмале – далеко не секрет. И этот год не был исключением. Очаровательная дочь Владимира Винокура Анастасия просто покорила латвийские СМИ. В Юрмале у звездной семьи есть элитная недвижимость

//Здоровье

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые с Тайваня провели исследования и выяснили, как сбросить лишний вес людям, предрасположенным к ожирению. Медики и диетологи выявили пять наиболее эффективных способов похудания для таких пациентов.

//Новости партнеров

//Спорт

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что тело погибшего после поединка боксера Максима Дадашева привезли на территорию России. Согласно последним данным, сейчас его везут в Петербург.

//В мире

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в "навязчивом преследовании". Так в стране отреагировали на включение Штатами вице-президента Тарека эль-Айссами в список самых разыскиваемых преступников.

//В мире

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

В четверг, 1 августа, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

//В мире

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

В западноафриканской стране Гвинея шестеро детей погибли в результате удара молнии. Согласно последней информации осведомленных источников, в момент инцидента ребята играли под манговым деревом.

//Общество

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы в Россию. Об этом понтифик ранее сообщил в рамках встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

//Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
3

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры