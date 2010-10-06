Нелепо отделять Россию от украинских степей и Черного моря

На фоне углубления мирового экономического кризиса постепенно нормализуются отношения Москвы и Вашингтона. Судя по всему, «ветер перемен» подул и в Лондоне. Во всяком случае, в британской прессе появились статьи, публикацию которых раньше представить было невозможно. Газета Daily Mail напечатала материал «Украинцы заставляют русских отказываться от своего языка и менять свои имена».

Представьте себе, – пишет автор статьи, – что Брюссель издает указ о разделе Британии. Представьте себе, что ВМС Англии получили приказ о совместном базировании в Плимуте с новым флотом Уэльса.

Немыслимое безумие, скажете вы. И будете правы. Но нечто подобное уже произошло в бывшем Советском Союзе, и мы должны считать, что это хорошо, – официально Россия плохая страна. Помните разговоры о «новой холодной войне», в которой «мы» должны были распространить «нашу» власть глубоко в пределы бывших советских земель. Что ж, если такая война и есть, то мы бесславно ее проигрываем. «Наша» сторона не права и действует ошибочно. Всегда было нелепо пытаться отделить Россию и русских от великих украинских степей и берегов Черного моря.

Почему же кто-то решил, что это хорошая идея – бросить вызов Москве на поле битвы Украины? Почему наш эфир и газеты полны страшилок о России, если подлинная угроза нашей независимости исходит из ЕС, а реальная опасность нашему миру и благополучию – из мест, которые намного восточнее России?

Мне всегда казалось, что уничтожения старой коммунистической империи зла вполне достаточно, – продолжает автор. Зачем нам после этого понадобилось тыкать Россию носом в грязь? Мы расширяли антироссийский блок НАТО все дальше на восток. Мы наводнили Россию спекулянтами, темными личностями, политическими авантюристами и назвали это безобразие «демократией». А теперь мы удивляемся, почему русским это не понравилось.

Если вы думаете, что политическое безумие в Европе закончилось с падением Берлинской стены, то вам следует посетить сегодняшний Севастополь. Он когда-то был гордостью России, а теперь по какой-то нелепости является частью якобы независимой Украины.

Еще несколько месяцев назад кинотеатры города должны были дублировать все свои фильмы на украинском языке – даже те, что были на русском. Отставной контр-адмирал Владимир Соловьев попытался недавно уйти на пенсию в Севастополе. Ему сообщили, что он принудительно получил украинское гражданство и теперь его зовут «Володымир», а не Владимир. В школах города изучают историю Украины, причем часто в антироссийском ключе. Севастопольцы по этому поводу говорят так: «Нас бесит, когда наших детей учат, какая мерзкая была Россия».

Особое их недовольство вызывает восхваление и героизация украинского партизана 40-х годов Степана Бандеры. Бывший президент Украины Виктор Ющенко провозгласил его национальным героем, хотя он популярен среди русских не больше, чем, скажем, парад Ирландской республиканской армии в протестантском Антриме.

То же самое я видел и в захиревшем городе Горловка. Независимость мало что дала этому месту. Будучи отрезанным от рынков России, город умирает. Повсюду стоят угольные терриконы, разрушенные шахты и заводы. Трагическая картина запустения под нещадно палящим солнцем. Я подозреваю, что и здесь люди надеются и ждут будущего с Россией, – заключает Daily Mail.