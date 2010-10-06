Обед кремлевского тандема озадачил мир

Рабочий обед Дм. Медведева и В. Путина, состоявшийся 1 октября в президентской резиденции Горки-9, не на шутку озадачил западных кремленологов. И все из-за корзинки с молочными продуктами и ржаного каравая, которые после посещения сельскохозяйственной выставки премьер-министр принес с собой в качестве гостинца президенту.

Репортаж об этом обеде показало российское ТВ, а фото были опубликованы на президентском сайте Дм. Медведева. По словам американских журналистов, «наблюдатели за Кремлем чуть головы не сломали, пытаясь разобраться, что все это значит и на что намекает российская власть». Понять это из-за океана «специалистам по Кремлю» было нелегко хотя бы из-за ошибки прессы США, которая почему-то решила, что Путин и Медведев завтракают, а не обедают. Впрочем, после активного мозгового штурма в Вашингтоне пришли к выводу, что руководители нашей страны просто хотели показать, что они друзья, несмотря на все слухи о проблемах тандема.

Неменьшую бурю страстей рабочий обед вызвал и в Литве. Хотя там тоже ошиблись и решили, что В. Путин и Дм. Медведев ужинают. Причиной пристального внимания Вильнюса стал ржаной каравай, который оказался литовским. Его на выставке чуть ли не насильно вручил нашему премьеру посол Литвы в России Антанас Винкус. Он также повинился перед В. Путиным за позицию своей страны в последние годы: «Неразумно все получилось, нам дружить надо».

Мнения литовцев, оценивающих поступок своего посла, разделились. Некоторые из них осуждают его за «низкопоклонство перед оккупантами». Другие рассчитывают, что после употребления литовского хлебушка руководство России будет сговорчивее на переговорах по газу.