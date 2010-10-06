На выборы – с новой тактикой?

Говорят, что в Кремле в последнее время серьезно озабочены разработкой новой стратегии для партии «Единая Россия». Это неудивительно – до выборов в Государственную думу остается чуть более года.

Пока план действий определен в общих чертах. Но тем не менее кое-что уже ясно. «Единая Россия» должна стать партией для всех – с элементами левой, правой и патриотической риторики. Это нужно для того, чтобы избиратели разных взглядов и убеждений нашли в ней что-то привлекательное для себя и не голосовали за мелкие партии. Образно говоря: «зачем ходить по маленьким лавочкам, если есть один большой супермаркет, в котором есть все, чего душа пожелает».

Не забыты в Кремле и небольшие оппозиционные партии, как «левопатриотические», так и «либерально-западнические». Им, похоже, дадут денег. Естественно, не для того, чтобы они смогли составить реальную конкуренцию. План значительно тоньше. Предполагается, что мелкие партии, чуть ожив, начнут драться между собой «за место под солнцем» – взаимно критиковать друг друга, участвовать в различных дрязгах.

Считается, что на этом скандальном фоне главный претендент на власть будет смотреться солидно и тем самым привлекать к себе избирателей, которые будут разо­чаровываться в оппозиции. Возможно, для этих целей недавно стали реанимироваться такие партии, как «Правое дело», «Яблоко», и создаваться новые, например «Родина – здравый смысл».