Российские границы сдвигаются на юг

В последние дни появились сообщения о том, что российские пограничники активизировали свою деятельность в южных республиках бывшего СССР. Министерство внутренних дел Грузии даже обвинило Россию в «ползучей аннексии». Якобы в Южной Осетии (ЮО) наши военные передвинули «оккупационную линию» на несколько десятков метров вглубь грузинской территории.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время граница между ЮО и Грузией не оборудована и проходит достаточно условно. Но в последнее время возле Цхинвала появились столбы с колючей проволокой, за которыми находится большой земляной вал. По мнению грузин, эту «стену» пограничники строят для окончательного отделения Южной Осетии от остальной Грузии.

Также есть данные о том, что вдоль всей границы от Цхинвала до Ленингора (райцентр на западе ЮО) началось строительство российских пограничных застав. Они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, а по размерам и качеству строительства скорее напоминают капитальные военные базы. Похоже, очень скоро в Южной Осетии появится настоящая граница с контрольно-следовой полосой. Заниматься ее охраной, возможно, будут регулярные российские части.

В эти же дни из Киргизии пришло сообщение, что на юг страны, в г. Ош, прибыли 40 наших пограничников. Российское командование выделило их из состава группы шестидесяти российских советников, постоянно базирующейся под Бишкеком. Они будут оказывать помощь спецслужбам Киргизии.

Россияне расположились в центре Оша, в большом частном трехэтажном доме рядом с областной библиотекой. Чисто внешне он очень напоминает особняк таможенника Павла Верещагина из знаменитого кинофильма «Белое солнце пустыни». Как говорят, наши военные арендовали его за 2 тыс. долларов в месяц. Они привели дом и окружающую территорию в порядок, и теперь, по словам местных жителей: «в этом районе чувствуешь себя спокойно».