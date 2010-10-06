Васька слушает-слушает, да и съест

Судя по общественному вниманию, события вокруг Ю. Лужкова и А. Лукашенко остаются самыми рейтинговыми среди новостей последних недель. Причем президент Республики Беларусь перешел на почетное первое место. Его «кошмарят» со все возрастающей силой. И есть за что.

Понятно, что непризнание Батькой независимости Абхазии и Ю. Осетии – причина для остракизма необходимая, но недостаточная, есть и другие. Важнейшая среди них – постоянные «наезды» на «Газпром». И по цене газа для Беларуси, и по цене за прокачку по ее территории, и по угрозам о перекрытии «вентиля» в Европу. Жить с таким «пистолетом» у виска стало невмоготу. Чтобы избавиться от этого, все средства хороши.

Например, использовать против Батьки украинский опыт. Летом прошлого года Дм. Медведев разместил в своем блоге видеообращение к украинцам, где сообщил, что не подаст более руки президенту Ющенко. Украинцы в результате выбрали другого. Новое обращение к белорусам г-на Медведева по старой схеме выдает желание Кремля добиться того же результата на декабрьских выборах в Беларуси. К тому же белорусская ситуация представляется сегодня даже сложнее, чем украинская. Вмешался «фактор Лужкова».

Среди околокремлевских политических деятелей ходит страшилка о том, что после победы на выборах президент А. Лукашенко возьмет к себе в премьер-министры Ю. Лужкова. Он самый опытный кремлевский царедворец. Правил Москвой при трех президентах. Человек, судя по состоянию его жены, – один из богатейших в мире. Знает почти все кремлевские тайны как в политике, так и в финансах. С такими регалиями он может стать крупнейшим госчиновником как в Союзном государстве, так и в Таможенном союзе. Разговаривать с ним будет обязан как минимум премьер-министр России. И это при том, что советником г-на Лукашенко, по слухам, уже больше года является Б. Березовский, международный авантюрист и интриган высшего разряда. Накануне выборов в Госдуму в 2011 г. и Президента России в 2012-м эта взрывоопасная троица могла бы стать настоящим кошмаром. Неслучайно в Москве уже озвучена мысль, что она не признает законность нового избрания Батьки. Пойдут ли Лужков–Лукашенко на такие тяжелейшие испытания для своей психики?

Но, как всегда, есть и другое видение этой проблемы. Минские престолодержатели не могут не понимать, что Ю. Лужков вполне может оказаться «троянским конем» В. Путина. Пустить такого «коня» в огород может оказаться себе дороже. Все его «плюсы» в игре против Кремля могут оказаться «минусами». Такой экономический «крокодил» в тандеме со своей супругой в один миг может схарчить тихую, по-европейски провинциальную Беларусь с ее населением вполовину меньше московского. Останется ли в ней место Батьке и его родственникам?

Бывший мэр Москвы наверняка прибудет в Минск не один, а с командой очень активных менеджеров. Среди них может быть и Зураб Церетели со своими скульптурами.

Понятно, что все это пока – теоретические конструкции. Но пример Украины показал, что Кремль научился добиваться своих целей. Вот и нервничает Александр Григорьевич. Продолжает резко высказываться в адрес Москвы. А Васька слушает, да ест. Одного за другим.