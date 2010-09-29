Китайцы поблагодарили Дм. Медведева за сталинизм

Во время своего официального визита в Китай Президент России Дмитрий Медведев встретился с китайскими ветеранами Второй мировой войны. Они поделились с нашим президентом воспоминаниями о том, как воевали в те трудные годы.

На встречу китайские ветераны пришли в буденовках, украшенных большими красными звездами. Если бы не почтенный возраст, их можно было бы принять за героев повести П. Бляхина «Красные дьяволята» (1921 г.). Один из ее главных действующих лиц – смелый революционный китаец Ю-ю. Он из своего карабина убил немало белогвардейцев. По мотивам этого произведения в 1966 г. снят фильм «Неуловимые мстители». В нем китайца, по-видимому, из-за непростых отношений между нашими странами в то время заменили цыганом.

Как бы подтверждая все вышесказанное, товарищи с Дальнего Востока не подкачали и сегодня. Одна из представительниц китайских ветеранов, обращаясь к нашему президенту, заявила: «Мы преклоняемся перед советским верховным главнокомандующим товарищем Сталиным, но никогда не имели возможности с ним сфотографироваться. Сейчас мы хотели бы сфотографироваться с вами».

В ответ Дм. Медведев, по свидетельству очевидцев, только слегка посмеялся. Но «красные дьяволята» продолжили: «Вы для нас символ страны, которая дала нам марксизм и сталинизм». На это президент тоже ничего не ответил, а после беседы пригласил ветеранов сделать совместное фото на память.