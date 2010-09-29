Партийная отработка

Решение об отставке столичного мэра пришлось на так называемую региональную неделю депутатской работы. Для большинства парламентариев скандальный уход Ю. Лужкова был ожидаем.

Что касается кандидатур на пост мэра столицы, то их довольно много. Чаще всего называли вице-премьера Сергея Собянина. Но кому-то из «дуумвиров» он показался излишне мягким, а значит, Собянин может начать метаться между ними. Так что есть и другие кандидатуры. В частности, говорят еще об одном вице-премьере – И. Шувалове. По слухам, он является родственником и.о. мэра Москвы В. Ресина. Кроме того, за него будто бы хлопочут такие влиятельные в мире персоны, как Чубайс, Мамут и Абрамович.

Но и это не все. Согласно еще одной версии, Лужкова может заменить его дальний родственник, владелец АФК «Система» В. Евтушенков. Говорили и о кандитатуре заместителя экс-мэра Ю. Росляке. Но он считается человеком, близким председателю Совета Федерации Сергею Миронову. Значит, существовала бы возможность для столицы попасть под влияние «Справедливой России». При всем при этом упорно говорят и о Валерии Шанцеве, ныне – губернаторе Нижегородской области.

Тем временем интриги продолжаются. Вернее, только начинаются. Потому оценки этому событию депутаты давали с готовностью, а в отдельных случаях – с трудно скрываемым служебным рвением...

Единороссы устами своих представителей рапортовали, что не могут доверять тому, кому не доверяет президент.

– Решение президента не обсуждается, оно исполняется, – заявил секретарь президиума генсовета партии В. Володин. – Президент Дмитрий Анатольевич Медведев на прошлой неделе на встрече с руководством партии «Единая Россия» проинформировал нас о своей позиции по данному вопросу. Мы относимся к ней с пониманием.

Первый зампред фракции КПРФ И. Мельников предостерег политиков от радикальных проявлений.

– Эти пороки есть результат капиталистической системы и того либерального курса, который проводится в стране.

Глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев заявил, что поддерживает президентское решение не только как политик, но и как москвич.

– Список претензий к градоначальнику известен, повторять их теперь уже не имеет смысла. Показательными, на мой взгляд, являются последние действия Лужкова, которые выходили за рамки даже своеобразной узкокорпоративной морали. Он перешел тонкую моральную грань, которую не должен был переходить, и тем самым бросил вызов даже не Кремлю, а всему обществу.