Разбудили спящую собаку?

Оба наших лидера, и Путин и Медведев, ни разу не дали на словах повода сомневаться в своей дружбе. И в том, что договорятся об участии в выборах по результатам своей работы. Кто окажется круче, тот и попытается стать президентом. Вот только стартовые условия у них разные.

По мнению аналитиков, В. Путин показал свою крутость, когда «завалил» главного ельцинского олигарха Ходорковского. Тому не помогли ни миллиарды долларов, ни большая международная поддержка. Ходорковский «парится на нарах», какие бы несуразицы во время следствия и судов ни шокировали его сторонников.

Дм. Медведев должен был «завалить» равноценную фигуру. В ситуации, когда олигархи ходят строем, таковым остался только Юрий Лужков. Чтобы «разогреть» его, оставалось лишь заставить публично поцеловать перстень хозяина. Но тот предпочел перстень премьера. Кремлю ничего не оставалось, как выразить ему недоверие и прогнать со двора.

Сегодня г-н Медведев как кандидат на продолжение процесса модернизации в ближайшие шесть лет значительно прибавил. В коллекции обоих претендентов равновеликие скальпы.

Увы, но в России даже покойники иногда восстают из могил и начинают вмешиваться в политику. А тут – все пышут отменным здоровьем. Так что, выиграв в тактике, Дм. Медведев получает явные стратегические проблемы. Главная из них – враждебность экс-губернаторского корпуса. Такие фигуры, как Россель, Шаймиев, Рахимов, Ишаев, Федоров, Чуб, Черногоров, Сумин, Лужков… хоть и отодвинуты от «корыта», но сохранили огромное влияние в своих бывших вотчинах. Во всяком случае, будучи не по одному разу избранными, они продолжают пользоваться авторитетом у себя в отличие от пришлых назначенцев. Вот и думай теперь, как использовать в этих краях административный ресурс на выборах, если те, кого прогнали почти с позором, знают все его тонкости? Не станешь же сажать их скопом в Лефортово?

Вторая опасность, о чем мы уже предупреждали, – это удар по «Единой России». Лужков объявил, что отказывается от партбилета. Партия власти не защитила члена своего Политбюро. Не защитила члена «святой троицы», основавшей ее 10 лет назад.

Собственно, в «троице» остался только г-н Шойгу. До Лужкова партия тихо отправила в добровольную отставку и М. Шаймиева. Эти цементирующие ЕР фигуры заменены на несколько фракций, которые демонстрируют единство далеко не всегда. Особенно на региональном уровне. К тому же Лужков заявил о продолжении политической деятельности. А значит, не исключено его бодание с Кремлем.

Как пошутили в одной из газет, «из «Единой России» – в политику!». Вот только как экс-мэру стать субъектом политического процесса? Ни в одну известную партию его не возьмут, да и сам он не пойдет. Остается в 2012 году баллотироваться в президенты. По мнению председателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николая Левичева, это вполне возможно. Была бы инициативная группа, которой нужно зарегистрироваться и собрать 2 млн. подписей в поддержку г-на Лужкова. При этом Николай Левичев не исключает, что инициативная группа должна быть сформирована на основе московской ячейки «Единой России». Ее члены заявили недавно, что считают г-на Лужкова своим единственным лидером. Значит, должны уйти из ЕР в политику вместе с ним.

Далее, следуя той же логике г-на Левичева, должна самораспуститься и Мосгордума. В ней тоже сидят одни лужковцы, и им тяжело будет голосовать за кого-либо еще, кроме экс-мэра. Все эти люди должны стать опорой Юрия Михайловича на выборах президента. Деньги, похоже, найдутся.

Вот и получается, что вместо тихой пенсии через год, когда г-н Лужков писал бы наставления юным единороссам, Кремль «разбудил спящую собаку». Заставить «ее» успокоиться можно только уголовными делами. Но это и вовсе будет подозрительно, если оставить на свободе других губернаторов, о воровстве которых говорят на всех углах. Одним словом, репутационный удар по ЕР очевиден. Значит г-ну Медведеву ждать от нее помощи не приходится.

Прибавим сюда силовиков. Они довольно косо смотрят на президентские реформы. Особенно в МВД и Минобороны.

Какой же вывод? С набором таких возможных проблем говорить о решении «проблемы-2012» можно с большим трудом. А стало быть, мы имеем дело с вполне согласованным планом: болезненные реформы делаются одним человеком, а другой, на волне критики, его меняет.

При этом главные критиканы давно находятся на крючке за свое коррупционное прошлое. Поэтому подумают-подумают, да и припадут устами к перстню нового хозяина. Или старого.