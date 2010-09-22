Законодательная безопасность для «Единой России»

Повестка думских заседаний этой недели тематически предваряет предстоящее рассмотрение бюджета на последующие три (2011, 2012, 2013) года. Его проект должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.

Министр финансов А. Кудрин на днях прибыл на Охотный Ряд с отчетом «Об исполнении федерального бюджета за 2009 год». Он в очередной раз отметил эффективность принятых до кризиса экономических мер, позволивших обеспечить государству обязательства перед населением.

Принятие в этот день в третьем чтении закона о создании инновационного центра в Сколково тоже сопровождалось позитивными оценками большинства думских законодателей. Среди них – глава думской фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев.

– Сегодняшний день является знаменательным в истории Государственной думы, – заявил он. – Мы, по сути, подписываемся под проектом строительства Ноева ковчега, который призван собрать остатки российской интеллектуальной элиты и плыть к земле обетованной, где в цене будет стремление к приращению нового научного знания о мире, внедренческая деятельность, способная облагораживать нашу жизнь.

А вот широко дискутируемую инициативу питерских законодателей о совмещении федеральных и региональных парламентских выборов (соответствующий проект внесен в Думу 17 сентября с.г.) Левичев в интервью «АН» оценил весьма критически.

– Эта инициатива – только повод для того, чтобы внести разбалансировку в устоявшийся плановый процесс подготовки к выборам в Госдуму. Если ограничиться переносом выборов с единого дня голосования в октябре на декабрь, совмещая их с выборами в Госдуму, то в этом есть рациональное зерно. И питерский законопроект впрямую позволяет это сделать. Сомнения вызывает расширение срока для возможного переноса выборов как с марта 2011 года, так и с марта 2012 года на этот объединенный день голосования. В силу каких-то умопомрачительных причин нужно с одной стороны сокращать на полгода срок полномочий региональных органов законодательной власти, которые должны избираться в марте 2012 года.

И с какого перепугу продлевать на полгода полномочия тем, для кого срок прошел в марте 2011 года? То, что написано в строках проекта, неубедительно, а вот между строк можно только догадываться, что речь идет о решении двух принципиальных моментов: выборы президента в марте 2012 г. освободить от обременения региональными выборами, с другой стороны – это опасения, что в марте 2011 г. «Единая Россия» как минимум в пятнадцати субъектах федерации получит результат меньше (в процентном отношении. – Ред.), чем ей хотелось бы получить на выборах в Госдуму... – сказал Николай Левичев.