Второе пришествие либералов?

За полтора года до выборов президента на полную катушку начал раскручиваться маховик интриг и различных комбинаций среди групп влияния.

По сведениям из правительственных кругов, вся властная вертикаль, в том числе кабинет министров и его аппарат, разделилась на две группы. Обе хотят, чтобы в 2012 г. лидер «Единой России» и председатель правительства В. Путин принял участие в выборах президента. В чем же различие между группами?

Одна из них видит новым главой правительства вице-премьера по ТЭКу И. Сечина. Вторая уверена в том, что, став президентом, В. Путин должен сформировать «кабинет Реформ» из либералов и во главе с либералом. В эту вторую группу входят все старые «запасные» либералы – А. Кудрин, А. Чубайс и Г. Греф. Говорят, что недавно к ним примкнул и государственник С. Собянин (вице-премьер правительства). Для многих это стало неожиданностью, но г-н Собянин стал считаться либералом после прошедшего недавно Ярославского форума. Выступая на нем, он заявил, что участие государства в экономике достигло опасной черты. Каждый второй занятый в экономике страны работает в госсекторе. Дальше идти туда опасно.

Говорят, что сам г-н Путин занял выжидательную позицию. Существование этих групп и их противостояние ему выгодно – все ведут борьбу за него.

Тем временем либералы серьезно уверены, что предпочтение будет отдано им. И якобы с благословения самого Путина уже составляют новую структуру правительства и список министров.