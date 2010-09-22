Запад самоустранился от белорусских выборов
№ 37(227) от 23.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
На этой неделе в Белоруссии фактически началась президентская предвыборная кампания. Сами выборы назначены на 19 декабря.
Все аналитики сходятся в одном – президент Белоруссии А. Лукашенко будет переизбран на четвертый срок. Но интересно другое. Западные страны фактически самоустранились от участия в этих выборах. В частности, как сообщает польская пресса, Варшава отказалась поддерживать единого прозападного кандидата Александра Милинкевича.
Во время разговора, который, по данным журналистов, был очень откровенным, представители польского Министерства иностранных дел заявили Милинкевичу: «Мы высоко ценим ваши усилия на пути в Европу. Однако Польша хочет иметь хорошие отношения с Россией. Поэтому на выборах мы вас не поддержим». Аналитики считают, что Польша четко обозначила свои намерения – она не хочет создавать конкуренцию пророссийскому кандидату.
Как считает политолог А. Суздальцев, таким образом Запад хочет разыграть беспроигрышную партию: «Если Москва преисполнена желанием окончательно расправиться с А. Лукашенко, то Запад ей мешать не будет. Москва выполнит «грязную работу». Однако в дальнейшем это не помешает тому же Евросоюзу опереться на проевропейские настроения в белорусском истеблишменте».
Но Кремль тоже может устраниться от выборов и просто не выставить своего кандидата. В таком случае «высока вероятность того, что Запад признает победу Лукашенко, чтобы затем заставить Россию последовать его примеру».
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