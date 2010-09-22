На минувшей неделе в Москве едва не застрелили главного воровского авторитета бывшего СССР, а ныне – стран СНГ – Деда Хасана (в миру Аслан Рашидович Усоян, 1937 г. рождения, уроженец г. Тбилиси). Кто-то связал это покушение с его конфликтом с другим «законником» Тариэлом Ониани по кличке Таро. Но есть и такие, кто говорит о начале криминального передела собственности в Москве. Понятно – в связи с ожидаемым уходом Ю. Лужкова.

Вот тут как нельзя кстати мог подоспеть новый закон о полиции. По мнению специалистов, криминальных авторитетов может остановить только новая неподкупная полиция.

В день выхода этого номера в печать в Кремле должно пройти совещание по результатам всенародного обсуждения нового закона. Президент Дм. Медведев проведет его с приглашением сотрудников своей администрации, Совбеза и профильных министерств, включая МВД.

По нашим сведениям, в МВД, где обрабатывали результаты обсуждения, отнеслись к новому закону весьма своеобразно. Говорят, что он стал очень похож на действующий Закон о милиции, только с заменой одного слова. И президенту это едва ли понравится. Как известно, он требовал, чтобы в полиции будущего не было не свойственных ей функций. Прежде всего – убрать милицию/полицию из экономики. Затем президент предлагал создать Единый следственный комитет наподобие ФБР США. Важнейшее требование – изъять у «органов» функции регистрации преступлений. Вывести из-под их крыла вытрезвители, передав их в органы здравоохранения.

Все это было в личных поручениях президента, но в результате подготовки законопроекта частично исчезло. При этом известно, что новаций в законе о полиции добиваются ключевые сотрудники Администрации Президента и несколько новых заместителей министра Нургалиева. Но основной костяк главных милиционеров – против. А именно в его среде и готовят новый закон.

Да и в финансовом блоке правительства к новому закону относятся странно. Во всяком случае, в бюджете страны предусмотрена зарплата представителя среднего офицерского звена в 19 тысяч рублей. Согласитесь – это не та сумма, чтобы остановить процессы формирования из честных сотрудников «оборотней в погонах».

И все же как не стать новым Дон Кихотом в борьбе с «ветряными мельницами» милиции? Есть два способа.

Первый – передать подготовку нового закона из милицейских лабиринтов независимым экспертам. Такие есть и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в Администрации президента. Это было бы очень логично.

Второй – настоять на назначении нового, духовно близкого, министра внутренних дел. Причем вместе с новыми, духовно близкими заместителями. Тогда проблема решится сама собой: дешево и сердито. Как сказал классик – кадры решают все.