Диагноз «на свободу»

Эта неделя думской работы, проходящая вне режима пленарных заседаний (согласно новоустановленному графику), ознаменована внесением новых законодательных инициатив. Главную строку в их списке занял проект, нацеленный на профилактику ситуации в российских СИЗО.

Суть документа в том, чтобы обеспечить арестантов следственных изоляторов возможностью выпускаться из-под стражи в случае выявления у них тяжелых заболеваний. Перечень последних будет установлен российским правительством.

– Дмитрий Медведев еще раз продемонстрировал, что способен слышать возмущенный голос общественности, – заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Н. Левичев, оценивая внесенную инициативу.

По его словам, законопроект содержит положения, согласно которым начальник СИЗО в случае обнаружения болезни у подозреваемого или обвиняемого «должен в течение одного календарного дня направить лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, соответствующее медицинское заключение».

Глава профильного Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. Крашенинников пояснил, что решение о взятии под стражу принимается судьей.

– Судья принимает его исходя из разных обстоятельств, – говорит Крашенинников. – Но часто так бывает, что про заболевания почему-то забывают. Свидетельство тому – более 200 человек просто умерли в следственных изоляторах…

Как следует из пояснительной записки к тексту инициативы, в 2008 г. в СИЗО от имеющихся заболеваний умерли 276 человек, содержавшихся под стражей, в 2009-м – 233 человека. Подавляющее большинство случаев их смерти обусловлено тем, что они имели тяжелую, нередко трудноизлечимую болезнь или запущенные случаи туберкулеза, ВИЧ-инфекции на терминальной стадии заболевания, онкопатологию и др.

Глава Комитета по конституционному законодательству В. Плигин уточняет, что нововведение не исключает возможности привлечения их к уголовной ответственности. Но президент ставит вопрос о гуманном отношении к этим лицам.