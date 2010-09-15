Медведев улыбнулся оппозиции

В минувшую субботу президент встретился с лидерами парламентских фракций. Еще до начала встречи приглашенные обсудили между собой предстоящие через год выборы в Думу. А представители оппозиции даже выдвинули президенту Медведеву свои предложения по реформированию избирательной системы. И он уже дал указание своей администрации готовить законодательные предложения.

Главная проблема в том, что сегодня все думские фракции, кроме ЕР, представляют в Думе менее половины избирателей страны. Так получилось из-за того, что по закону страна поделена на 90 региональных групп. В каждой из них партия должна формировать свой избирательный список. Но в таких карликах, как та же Чукотка с ее 40 тысячами избирателей, победить на выборах невозможно. Вот лидер «Справедливой России» С. Миронов и предложил снизить число региональных групп до 45. Регионы-карлики в этом случае можно присоединять к другим, более крупным. При условии, что число избирателей не будет там превышать 3,5 млн. человек. Президенту идея понравилась.

Другим предложением оппозиции стало увеличение кандидатов партии в общефедеральном списке на выборах в Думу с 3 до 10. К примеру, на выборах в Госдуму 2007 г. ЕР поставила в федеральный список только В. Путина. Никто более не посмел выдвинуться в тройку, чтобы не появились обиженные. Пришлось видным единороссам пристраиваться в региональные списки. На выборах 2011 г. такого не будет. В «десятке» хватит места всем лучшим.

И все же ЕР обскакала и «Справедливую Россию», и КПРФ, и ЛДПР, и даже администрацию Дм. Медведева. Ее лидеры в понедельник выступили с законодательной инициативой по изменению избирательного закона. Но одновременно дали понять, что декабрьские выборы в Госдуму 2011 года, а также все муниципальные и региональные выборы осени 2011 года и весны 2012-го могут быть перенесены на октябрь 2011 года. Официально – для экономии средств.

Но есть и другое объяснение. В октябре 2011 г. начнется выдвижение кандидатов на пост президента страны. И будет очень важно знать расклад сил в Госдуме следующего созыва. Именно эти выборы покажут уровень поддержки «Единой России», а значит, и ее лидера В. Путина. И здесь не все так однозначно. Например, поддержка партии власти на региональных выборах в марте этого года упала по сравнению с выборами в Госдуму 2007 г. почти на 20 процентов. Что будет через год на фоне постоянного роста цен на все и других напастей, которые преследуют страну с завидной регулярностью? Так что любому возможному кандидату на работу в Кремль будет очень важно знать состав новой Думы – от этого зависит вся работа госмашины на годы вперед.

Есть и другой момент с переносом даты выборов. Когда все, кого только возможно избирать, будут избираться в один день, с огромным ворохом бюллетеней, то ради успеха родной партии можно рискнуть и своим именем. Речь о В. Путине. Его личный рейтинг как будто все еще на высоте, и среди сотен кандидатов его имя останется почти единственным, знакомым избирателям. За него и проголосуют. Так кажется сегодня. Но всегда есть опасность, что партия может потянуть его вниз, а перед президентскими выборами это «чревато».

И еще. Мы как-то упускаем из виду «фактор Медведева». Считается, что он «греет место» для старшего товарища. Но это может быть заблуждением. Во всяком случае, именно Медведев сделал себе подарок на 45-летие и организовал телеохоту за головой Ю. Лужкова – видного функционера и отца-основателя партии власти. А еще месяц назад премьер-министр хвалил Лужкова за хорошую работу.

Так кто же в «тандеме» главный?