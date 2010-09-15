Чего ждать Батьке

Центральные российские телеканалы продолжают нападать на белорусского президента. Некоторые аналитики видят в этом необходимость «зачистки тыла» и консолидацию славянского ядра Россия – Украина – Белоруссия по А. Солженицыну.

Этот процесс, в свою очередь, необходим Москве перед началом экспансии в направлении Казахстана и Узбекистана. В этих странах, как известно, грядет борьба за власть после ухода старых лидеров, и Кремлю совсем не безразлично, кто придет на их место.

При этом белорусский президент остается слишком самостоятельным. И что еще важнее, он выстраивает союзнические отношения с Китаем. А Китай, если экспансия Кремля в направлении Казахстана и Узбекистана начнется, в этом деле будет уже не партнером, а противником. Соответственно, и А. Лукашенко как союзник Китая превращается для «режима Путина» в противника, и его превентивно хотят «зачистить».

Возможно, что хитроумный Батька именно потому заявил сейчас о желании председательствовать в ОДКБ начиная с декабря 2010 года. В конце года в Белоруссии пройдут президентские выборы. Так что Батька будет контролировать ОДКБ и блокировать попытки использования мандата и флага ОДКБ для вмешательства в ту ситуацию, которая может сложиться на выборах и после них. И если это ему удастся, то ситуация и в «путинской России», и в ее отношениях с Западом (США) и Востоком (Китаем) начнет трансформироваться в сторону ожесточения еще быстрее, чем этот процесс идет сейчас.

Хотя подобные прогнозы вполне могут оказаться ложной тревогой. А. Лукашенко, напуганный натиском Москвы и проталкиванием на президентских выборах в Белоруссии пророссийского кандидата, может сдать Кремлю почти все. Цены на газ и нефть, активы… И тогда «милые опять пошалят да и помирятся».

Но может случиться и так, что «режим Путина» и вправду сумеет организовать в Белоруссии верхушечный переворот или сговор элит под видом «демократической революции» – без танков. И тогда Запад эту «демократическую революцию» съест. Но в любом случае получается, что конец 2010 года становится для Путина и Медведева важным уже не по одному, а по двум основаниям. И по тому, что будет с хлебом, и по тому, что будет в отношениях с Белоруссией.