Зачем выбивать московскую табуретку

Президент Дм. Медведев нанес тяжелейший удар по «Единой России». Сознательно или нет, но он поставил партию власти перед серьезным выбором – сдать ли ей своего отца-основателя и сопредседателя Высшего совета партии (члена Политбюро) Ю. Лужкова.

Внешне это происходило в стиле доренковского «мочилова» на Первом канале десятилетней давности. Но что нового нам рассказали НТВ и ВГТРК? Ничего. Уже долгие годы почти вся пресса и кое-какие телеканалы били тревогу о разрушении исторической Москвы, о коррупции в столице, о преференциях жене г-на Лужкова Е. Батуриной.

Но Кремль и г-на Медведева это не трогало. Что же произошло? По слухам, президента шокировало высказывание Лужкова о том, что возможность переноса строительства дороги через Химкинский лес, о чем заявил президент, является «болтовней».

Говорят, что после этого президент заявил премьеру, что не потерпит такой наглости и требует его снятия. Говорили, что Лужков в ночь с 7 на 8 сентября должен был уйти в отставку, а на его место предложен вице-премьер С. Собянин. Но мэр бумаг не подписал и пошел в наступление. Хотя даже западная пресса написала, что он вот-вот сбежит если не в Австрию, то в Лондон.

Но все это – поверхностный треп. Главное – как и за что «тандем» терпит своих подчиненных? Согласимся – то, что инкриминируют Лужкову, подходит почти ко всем. В том же Питере при г-же Матвиенко гробят исторические здания и возводят над их останками гигантскую «кукурузину» «Газпрома». А сын Валентины Ивановны активно занимается бизнесом и процветает.

Как быть с губернатором Подмосковья Б. Громовым, при котором область разворована и живет с внешним финуправлением? А что сказать о всех высших должностных лицах в правительстве? Все они богатые. Их жены или мужья в бизнесе и вокруг них – сплошь друзья детства.

Одним словом, Медведев посягнул на святое. Это стиль жизни, и в этом прочность всей коррупционной конструкции власти. Как можно вышибать из-под нее такую табуретку, как московская? Вот и молчит политсовет «Единой России». Да и как Лужкова осуждать за клановость, если у Самого друзья и сослуживцы давно при должностях и капиталах? Как вменить в вину разрушение памятников, когда высшие чиновники и видные члены партии живут в хоромах, построенных на местах разрушенных памятников и заповедных зон?

А пока получается полная «непонятка». Главные телеканалы берут за основу книгу оппозиционера Б. Немцова «Лужков. Итоги». Из нее они черпают свои сюжеты. Но Немцов написал книгу не только про Лужкова. Знает ли это г-н Медведев? И не замахивается ли он на всю систему власти, как сделал в свое время М. Горбачев. Перестройка-то началась разоблачением узбекских взяточников.

И еще один вопрос. Как на это смотрят другие губернаторы. Лужков выделяется на их фоне не только богатством территории. Именно в Москве столичные омоновцы бьют дубинками оппозицию, сажают в «обезьянники». Более рьяного охранителя режима и придумать сложно. И вот – почти отбирают нажитое непосильным трудом. Хотят поделить между своими…

Одним словом, пустяшное дело по снятию градоначальника порождает столько вопросов, что впору задуматься. А не станет ли «дело Лужкова» арбузной коркой для власти, если, сказав «а», не скажут «б»? То есть не тронут других важных персон. Их имена известны.