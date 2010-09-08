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Реформа милиции или вертикаль милицейской власти?

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Мила Пивоварова ]

Реформа милиции или вертикаль милицейской власти?
Г. Гудков

Депутаты приступили к работе в новом графике и с заметным усилением прежних политических установок. Взаимная критика уже обретает явное предвыборное звучание. А законодательные инициативы предстоящего сезона активнее прежнего будут проходить обработку общественной дискуссией.

Так, новый закон «О полиции» на днях обсуждался организованным в Думе круглым столом. Дискуссия получилась эмоциональной и противоречивой. Несмотря на то что собравшихся профильных депутатов, милицейских чиновников и экспертов роднит осознание необходимости реформировать нашу правоохранительную систему, вариант предварительного законопроекта не одобряет практически никто. Глава думского комитета по безо­пасности В. Васильев (ЕР) в этой связи тоже не избежал заметной осторожности в оценках.

– Конечно, документ еще сырой и требует доработки, но в нем есть ряд принципиально важных позиций, – отметил он в ходе дискуссии.

По его словам, «президент сделал правильно, когда решил обнародовать еще недоработанный документ». «Люди таким образом чувствуют себя сопричастными к процессу формирования нового облика правоохранительных органов».

А его заместитель по комитету Г. Гудков («Справедливая Россия») выступает одним из ярых критиков инициативы.

– Если закон в таком виде будет представлен к первому чтению, на реформе МВД можно будет поставить жирный крест, как бы потом ни назывались правоохранители, – заявил Гудков в интервью «АН». – До первого чтения нужна серьезная переработка этого закона, который действительно должен отвечать задачам реформы.

К категории неприемлемых основ инициативы парламентарий отнес полное отсутствие в нем положений о правоохранительной роли регионов.

– Это противоречит конституционному принципу федеративного построения государства. Равно как принципам, заложенным конституцией, о совместном ведении вопросов правопорядка и общественной безопасности. Регионы, субъекты, штаты, земли имеют свое собственное регулирование правоохранительных вопросов. В любом государстве, где есть федеративная структура, очень велика роль регионов. Мы же сводим ее на нет, пытаемся построить вертикаль милицейской власти. Ни к чему хорошему это не приведет. Регионы должны иметь право второго «ключа» на общественную безо­пасность.

По замечанию депутата от «Справедливой России» Гудкова, за рамки дискуссии выведен важнейший элемент нынешней милицейской работы – следствие.

– Это означает, что уже принято решение о серьезной реформе следствия в стране, но какой она будет, мы не знаем… Кто возьмет на себя роль вести следствие вместо милиции? Каким образом это все будет контролироваться? Принимать такие решения келейно, без привлечения общественности нельзя.

Про парламентский контроль даже не упоминается. Хотя все полиции мира, там, где действительно это слово можно применить, находятся под парламентским контролем. Гражданскому контролю на откуп брошена маленькая косточка в виде того, что общественные комиссии могут посещать «обезьянники». И больше ничего. Возможности прокурорского надзора (и без того ничтожные) сокращаются еще больше.

Я не против того, чтобы дать милиции полномочия. Но вместе с этим надо жестко прописать процедуру контроля и ограничений. То, что ведомство писало закон для ведомства, очевидно – руки президента я в нем не увидел.

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