По мнению наблюдателей, в последнее время обострилась борьба между двумя прокремлевскими молодежными движениями – «Молодой гвардией» (молодежное крыло «Единой России») и созданным при поддержке администрации Президента России движением «Наши». Обе организации появились на свет практически одновременно, пять лет назад – в 2005 году.

Говорят, что лидер «Наших» Василий Якеменко хотел бы подмять под себя «Молодую гвардию». Но руководство этого движения упирается. Там понимают, что если они «лягут под Якеменко», то их лишат самостоятельного финансирования. Также ослабнут аппаратные ресурсы «молодогвардейцев» – все «выходы наверх» будут контролироваться «нашистами».

Возможно, поэтому между руководством этих движений в СМИ и Интернете началась «война компроматов». Первый удар был нанесен по г-ну Якеменко – его заподозрили в недостойном поведении. Якобы в 2008 г. в лагере «Наших» на Селигере он имел связь с активисткой своего движения. Основной упор в дискредитации лидера «Наших» делался на моральный аспект. И, как говорится, шум пошел. По мнению аналитиков, за раздуванием этого скандала вполне могут стоять питерские и уральские «молодогвардейцы» – Андрей Турчак, Руслан Гаттаров и другие.

Ответ «Наших» не заставил себя ждать. Как только представился удобный случай, против губернатора Псковской области А. Турчака в интернет-пространстве была развязана молниеносная оскорбительная кампания. Благодаря усилиям его пресс-службы скандал на некоторое время удалось замять.

Следующей жертвой стал лидер «Молодой гвардии» Р. Гаттаров, который прокололся на инсценировке тушения лесного пожара в августе этого года. Теперь ему пророчат скорую отставку на октябрьском съезде движения. Тем не менее, по слухам, он пользуется поддержкой в администрации президента (АП).

Некоторые эксперты, проанализировав возникшую ситуацию, считают, что застрельщиками кампании против Якеменко были люди, близкие к окружению Дм. Медведева. Их условно называют «коллективный Медведев». В эту группу входит ряд журналистов из близких президенту газет и электронных СМИ, а также видные «промедведевские» политики.

В данном случае речь идет не просто о подковерной сваре лидеров организованной молодежи. Весьма возможно, что информационно-политическая операция направлена на дискредитацию обоих руководителей. Они подконтрольны пропутинской части АП, доставшейся Дм. Медведеву «по наследству». В дальнейшем их предполагается заменить.

Цель – полная переориентация этих движений на нынешнего Президента России.