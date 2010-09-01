Памфилову замучали правозащитники

Говорят, Элла Памфилова (она недавно ушла с поста председателя Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека) подала в отставку отнюдь не из-за преследовавшей ее череды скандалов. А просто потому, что ей надоело идти на поводу у правозащитников.

Источники «АН» в Кремле утверждают: с заявлением об отставке Памфилова обращалась дважды, всякий раз мотивируя свое желание уйти усталостью от работы с правозащитниками – членами Совета. Она не могла договориться с ними по принципиальным вопросам. Более того, постоянно была вынуждена озвучивать навязываемую ей повестку дня, несостоятельность которой как профессиональный чиновник прекрасно понимала. А любую уступку с ее стороны некоторые члены Совета воспринимали как возможность добиться еще больших уступок. И фактически диктовали Памфиловой темы публичных выступлений, из-за которых она становилась объектом критики.

Выхода из этого тупика г-жа Памфилова как руководитель Совета просто не смогла найти. Очевидно, чаша терпения Эллы Александровны переполнилась, и она наконец сумела убедить президента освободить ее от должности.