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Двадцать лет спустя, или что новенького?

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Двадцать лет спустя, или что новенького?

Премьер В. Путин совершил героический поступок. Проехал на перекладных почти полстраны. Ровно двадцать лет назад такую же поездку совершил первый президент России (тогда – председатель Верховного Совета РСФСР) Б. Ельцин. Так что есть чего сравнивать.

Великие люди частенько совершали такие марш-броски. Антон Чехов проехал лошадьми до Сахалинских тюрем. Александр Солженицын – на поезде в обратную сторону. Были и другие. Но «крыша» съехала у всех: от расстояний, величия, изобилия и нищеты с разрухой.

Возьмем хотя бы август 1990-го. Б. Ельцин не побоялся полезть в угольную шахту под Воркутой. Полз по штреку на четвереньках к угольному комбайну на глубине полкилометра. затем его вернули наверх, лежащим на ленте транспортера. Сегодня кремлевское начальство в шахту не пустит охрана – а вдруг в ней взорвется метан или затопит вода?

Далее. Cпецсамолетами в сопровождении огромной свиты Борис Николаевич не летал. На восток страны он продвигался рейсовыми самолетами. Спецбортом был лишь древний Ил‑18 из Владивостока на Камчатку, да еще вертолет нефтяников. Им главу Верховного Совета доставили на плавучую буровую платформу в Охотском море. Сегодня на Камчатку из Москвы прибыли огромным грузовым самолетом не только бронеавтомобили‑членовозы, но и два вертолета.

Но показуха была как тогда, так и сегодня. Ельцина прокатили на местном вертолете до долины гейзеров. Потом накормили ухой в избе лесника, где он кормил из рук медвежонка.

В. Путину хотели «втереть очки» покруче. Экзотика с медведями и серыми китами – само собой. Но он должен был открыть вентиль газовой трубы, якобы построенной для снабжения газом местного населения. Но эта показуха сорвалась. Местные журналисты говорят, что Путин узнал о том, что цельной трубы нет. Есть ее кусок, одним концом – дальним – зарытый в землю.

Но за двадцать лет изменился лишь уровень показухи. Такими же гадкими и обшарпанными остались хрущобы в Петропавловске-Камчатском. Не изменились потрясающей красоты камчатские вулканы.

Зато изменился уровень террористической угрозы. Б. Ельцин передвигался лишь в сопровождении машины ГАИ. Сегодня почти все выезды проселочных дорог, которые выходят на трассу кортежа главы правительства, были перерыты или засыпаны землей.

Особый пункт – автомобильная дорога Хабаровск – Чита. Наконец-то ее предъявили всему миру. Но все могло быть иначе. Двадцать лет назад Б. Ельцин вел неформальные переговоры с тогдашним японским правительством. В обмен на мирный договор и добрососедские отношения японцы предлагали финансировать и построить дорогу Владивосток – Брест. Дорогу бетонную, по четыре ряда в каждую сторону. Но тогда дружить с Японией не дали коммунисты – кричали о продаже Родины.

Так что дорогу пришлось строить самим. Но и это приятно. Премьерская «Калина» проехала по ней две тысячи верст и не рассыпалась.

Что же можно сравнить еще? Разве то, как встречают дорогого гостя местные руководители. Двадцать лет назад это были цари и боги – партийные и исполкомовские. Их уважали не только местные, но и московские гости. К ним обращались на «вы». За каждым из них был огромный жизненный опыт. Такой мог и к столу пригласить – было незазорно. В той же Чите, где В. Путин закончил дальневосточную эпопею, Б. Ельцина пригласил отдохнуть вечером на речку местный секретарь обкома КПСС. После митингов. На берегу около костра стояла «шеренга» деревянных ящиков с бутылками – по секторам и высотой в четыре ряда. В одном секторе – пиво, во втором – водка, в третьем – коньяк. Вина не признавали. На вопрос Ельцина – зачем столько? – отвечали – на всякий случай, чтобы уже не бегать…

Вот такие были нравы. Пили на самом деле самую малость – остальное списывали. Сегодня воруют миллиарды на стройматериалах, медоборудовании, армейских закупках... «Списывают» в миллионы раз больше. Раньше «коррупция» была даже в чем‑то трогательной.

И все же такие поездки по стране руководителю высшего ранга нужны как воздух. После них он хоть какое-то время жалеет народ, орет на вороватых подчиненных.

И дай бог, в нашем случае сделает нужные выводы. Борис Ельцин 20 лет назад этого не смог.

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