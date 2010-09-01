Главная битва – в Новосибирске

Ровно через четыре месяца – 1 января 2011 года – вступит в силу закон о статусе члена Совета Федерации.

По новому закону, заксобрание любого субъекта Федерации сможет отозвать своего назначенца без какого-либо согласования. Первым пострадавшим от нового порядка вполне может стать спикер Совфеда Сергей Миронов. Для партии власти – он бельмо на глазу, как председатель конкурирующей и набирающей силу «Справедливой России». Его уже пыталось отозвать из сенаторов родное питерское Заксобрание. Был накат и от ЕР за его слова на Первом телеканале. Но г-н Миронов на своем месте остался. Новый закон его шансы заметно уменьшает.

Но появляются другие. С. Миронов возглавил партсписки на октябрьских региональных выборах сразу в трех регионах: Магадане, Костроме и Новосибирске. Если «Справедливая Россия» преодолеет 7%-ный барьер и наберет большинство голосов хотя бы в одном из них, партия получит возможность выдвигать своего губернатора и представлять этот регион в Совете Федерации. Как от губернатора, так и от заксобрания. Так что путь г-ну Миронову в Совет Федерации «заказан» не будет. Как не закрыт путь во власть и другим членам «Справедливой России». Члены партии давно входят в президентский кадровый резерв.

Особо следует сказать о Новосибирске. СР использует на выборах в заксобрание этого региона сверхмощный выборный «паровоз». Его возглавляет сам г-н Миронов, вторым – председатель фракции СР в Госдуме Н. Левичев, далее еще шесть депутатов Госдумы. Среди них Г. Гудков и В. Зубов (экс-губернатор Красноярского края).

После опубликования этого списка партия власти исключила из своего списка губернатора Новосибирской области Толоконского. Среди сотрудников из его окружения заведено более 10 уголовных дел, и он заметно проигрывает по популярности С. Миронову и его команде. Говорят, что даже написал заявление об отставке.

Одним из «коньков» предвыборной кампании «Справедливой России» станет критика партии власти за то, что не отстояли сибирский Академгородок в качестве альтернативы «Сколково».

Мало того, на фоне стремления федеральной власти к инновациям местные начальники загнали науку в дерьмо. Это в прямом смысле, так как древняя канализационная система Академгородка оказалась на грани разрушения. Много и других проблем.

В этой ситуации СР имеет все шансы победить на местных выборах. А как следствие – предложить кандидатуру своего губернатора – Н. Левичева и назначить представителя в Совет Федерации.