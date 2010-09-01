Глава республики или имам?

Президент Чечни Рамзан Кадыров, выступивший с инициативой отмены названия «президент» для руководителей республик в составе Российской Федерации, не согласен с предлагаемым Москвой новым названием – «глава республики».

По первоначальному плану эта инициатива, одобренная Кремлем, должна была разрядить напряженную ситуацию, возникшую после массовой драки с участием чеченцев в детском лагере отдыха «Дон» и убийства в Москве одного из спартаковских фанатов.

Но этим планам неожиданно помешала резко обострившаяся в последнее время обстановка в Чечне. Сейчас там каждый день происходят взрывы и стычки с боевиками, которые даже осмелились напасть на родовое село Кадырова Центорой. Атака была отбита, но во время боя погибли и сотрудники правоохранительных органов. Президент Чечни посетил их семьи и выразил им свои соболезнования.

Обострение обстановки произошло сразу после раскола в руководстве чеченских бандформирований, который поначалу в Москве сочли большим успехом. Однако рассорившийся с главой «Эмарата Кавказ» Д. Умаровым его зам А. Вадалов придерживается в борьбе с Россией взглядов покойных президентов Ичкерии Дж. Дудаева и А. Масхадова.

Вадалов хочет сначала добиться независимости Чечни, а только потом – «освобождения» всего Северного Кавказа. Поэтому он отдал приказ подчиняющимся ему группам боевиков уйти из других исламских регионов Северного Кавказа и сконцентрироваться в Чечне для достижения независимости.

В такой ситуации «инициатива Кадырова» ударила по нему с неожиданной стороны. «Шайтаны», сконцентрировавшись в горных районах республики, восприняли как слабость Кадырова перед Москвой его согласие сделать Чечню обычным регионом страны. Ответом и стало усиление бандитской активности. Это понимает сам Р. Кадыров, поэтому не соглашается на новое название.

На следующий день после выхода статьи, 2 сентября парламент Чеченской Республики принял конституционный закон о переименовании высшей должности субъекта Федерации.

Новое название - глава Чеченской Республики - утверждено единогласно.



