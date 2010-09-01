Куда пошлет Президент
№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Алексей МУХИН ]
Говорят, группа товарищей, запершись в подмосковном пансионате, в обстановке абсолютной секретности пишет послание президента на ноябрь.
Основные тезисы нового послания таковы. Государство продолжит финансовую поддержку социальных групп населения и отдельных отраслей экономики. Делаться это будет в связи с опасениями новой волны экономического кризиса. Заметим, что в команде В. Путина при этом настойчиво говорят об экономии средств. Уж не в пику ли?
Далее. Атака на госхолдинги переходит в активную фазу. Причем приватизация этих структур должна пройти по социальному образцу. То есть, гипотетически, в интересах народа. А не по модели Чубайса.
Перед грядущими через год выборами в Госдуму в декабре 2011 года президент обратит внимание на «малые партии». Он гарантирует им небольшое представительство в парламенте страны. Это объясняется поиском со стороны Медведева групп поддержки среди партийных структур. На «Единую Россию» в этом смысле надежды нет.
С точки зрения экономических процессов предполагается стимулировать финансирование инновационных отраслей. В том числе – Международный финансовый центр, инноцентр «Сколково» и т.д. и «принудить» к этому строптивого министра финансов.
Внешнеполитический аспект вполне удовлетворителен. Президент, скорее всего, констатирует это, лишь выразив сожаление, что американские партнеры так и не ратифицировали подписанный им и Б. Обамой Договор по СНВ-2.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес