Куда пошлет Президент

Говорят, группа товарищей, запершись в подмосковном пансионате, в обстановке абсолютной секретности пишет послание президента на ноябрь.

Основные тезисы нового послания таковы. Государство продолжит финансовую поддержку социальных групп населения и отдельных отраслей экономики. Делаться это будет в связи с опасениями новой волны экономического кризиса. Заметим, что в команде В. Путина при этом настойчиво говорят об экономии средств. Уж не в пику ли?

Далее. Атака на госхолдинги переходит в активную фазу. Причем приватизация этих структур должна пройти по социальному образцу. То есть, гипотетически, в интересах народа. А не по модели Чубайса.

Перед грядущими через год выборами в Госдуму в декабре 2011 года президент обратит внимание на «малые партии». Он гарантирует им небольшое представительство в парламенте страны. Это объясняется поиском со стороны Медведева групп поддержки среди партийных структур. На «Единую Россию» в этом смысле надежды нет.

С точки зрения экономических процессов предполагается стимулировать финансирование инновационных отраслей. В том числе – Международный финансовый центр, инноцентр «Сколково» и т.д. и «принудить» к этому строптивого министра финансов.

Внешнеполитический аспект вполне удовлетворителен. Президент, скорее всего, констатирует это, лишь выразив сожаление, что американские партнеры так и не ратифицировали подписанный им и Б. Обамой Договор по СНВ-2.