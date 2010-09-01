Американцы хвалят наших пиарастов*

Поездка В. Путина на желтой «Ладе Калине» по Дальнему Востоку и Сибири окончательно убедила мировую прессу в том, что у премьер-министра РФ очень профессиональная PR-служба. Как считает газета The Wall Street Journal, этим автопробегом Путин показал, что он по-прежнему у руля.

Прошла всего неделя, как в нашей стране закончились опустошительные лесные пожары, а о них уже все забыли. Добиться такого эффекта – задача очень сложная. К тому же пожары потушены еще не везде – только в Ростовской области их число за последние день-два удвоилось.

Влиятельная американская газета Chicago Tribune сравнивает телевизионные образы Владимира Путина и Барака Обамы: «Российский премьер-министр, находясь в открытом море, выстрелил из арбалета в серого кита. В тот же день президент Барак Обама заказал себе креветок в ресторане на острове Винъярд. Теперь мы спрашиваем вас: кто из них круче?»

Но и это еще не все. Как пишет издание, ранее в этом месяце Путин управлял пожарным самолетом и сумел погасить два очага пожара. В июле все видели его фотографии за рулем мотоцикла «Харлей-Дэвидсон». Путин предстал во всем блеске – в черных джинсах, черной рубашке, темных очках, байкерских перчатках и с уверенностью в себе – в стиле Марлона Брандо. Мотоциклы «Харлей» он назвал «навороченными железяками» и символом свободы.

В апреле этого года в Арктике он надел электронный ошейник на белого медведя, пожал ему лапу и сказал: «Будь здоров». В 2008 г. премьер выпустил стрелу с транквилизатором в тигрицу, а затем погладил морду дикого зверя, приговаривая: «Она нас запомнит».

По мнению газеты, возможно, все эти события были инсценированы, но они оказывают сильное влияние на общественное сознание. Рейтинг популярности Путина в последнее время снижается, но он значительно популярнее Обамы, поддержка которого гражданами США упала до 43%. Cможет ли помочь исправить ситуацию борьба президента США с медведями гризли или затяжной прыжок с парашютом в Большом каньоне, сейчас не ясно.

Но в любом случае это будет лучше, чем есть морепродукты, выловленные кем-то другим, возможно, даже Путиным, заключает Chicago Tribune.

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*Пиараст – сленговое название специалистов по пиару.