Кремль в роли миротворца
№ 33(223) от 26.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Примирение двух «заклятых друзей» – президента Чечни Р. Кадырова и И. Ямадаева – вызвало небывалый ажиотаж.
В следующем году г-н Кадыров должен быть переназначен на должность руководителя республики. Адекватной фигуры на его место нет – политическая поляна в Чечне зачищена до основания. Разве только клан Ямадаевых мог противостоять его влиянию. Тем более что Рамзан Ахмадович всего лишь сын своего отца – Ахмада-Хаджи. А братья Ямадаевы с оружием в руках реально помогали Российской армии во время боевых действий в Чечне и Южной Осетии.
Теперь бывшим противникам нечего делить. Скорее всего, вся бывшая собственность клана Ямадаевых будет возвращена. А некоторые члены клана живыми и невредимыми вернутся в родовое гнездо.
Как рассказал «АН» источник в администрации Президента России (АП), Кадырову было поставлено условие для его переназначения – полное замирение со всеми политическими и личными противниками.
В противном случае вопрос о назначении на должность главы Чеченской Республики человека со стороны, никак не связанного с действующими группировками, с повестки дня снят не будет, подчеркнул источник.
В самой республике считают, что других кандидатур нет и быть не может. В интервью «АН» пресс-секретарь г-на Кадырова Альви Каримов заявил, что «есть все основания считать, что победившая партия «Единая Россия» вновь внесет кандидатуру Р. Кадырова на должность руководителя республики».
В ответ чиновник из АП сказал, что «это федеральный центр будет решать, кого, когда и как вносить на рассмотрение».
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