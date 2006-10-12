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С атомной бомбой под боком

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Соб. инф. ]

С атомной бомбой под боком
Ким Чен Ир готов продать свою бомбу за 60 млрд. долларов

Впрочем, сама КНДР такую версию категорически отвергает, специально подчеркнув, что испытание не вызвало никакой радиации. И только совсем узкому кругу специалистов стал известен факт, что за 20 минут до взрыва северокорейцы предупредили о нем своего главного и единственного спонсора - Китай. Только с Китаем Ким Чен Ир шутить боится. Так что бомбу, похоже, все-таки взорвали нешуточную. Недаром российский министр обороны С. Иванов уже заявил, что КНДР, по сути, стала девятой ядерной державой мира после РФ, США, Великобритании, Франции, Китая, Израиля, Индии и Пакистана.

Как бы то ни было, в мире создалась новая политическая ситуация. Япония уже находится на грани паники, курс йены за один день упал на 1%. Жителям Токио мерещится летящая в сердце города черная корейская бомба. По понятным причинам, страх японцев перед ядерным взрывом носит патологический характер. Не случайно новый премьер-министр г-н Абэ уже объявил поворот в политике страны к прежней милитаризированной модели.

Спрашивается - почему американцы ничего не предпринимают? Казалось бы, возьми да и разбомби корейские ядерные объекты! Однако, как и в Иране, главные из них спрятаны в горах под многометровым покровом скальных пород, да еще и неизвестно где.

А все могло быть иначе. Четыре года назад российские политические посредники прибыли в Вашингтон и предложили американской администрации т.н. buyout («выкуп» в переводе с английского). Ким Чен Ир через Москву предложил Америке купить свою ядерную программу за 15 млрд. долларов: 3 млрд. наличными и 12 млрд. инвестициями в строительство современных заводов, портов, инфраструктурных объектов. Причем американцам предлагалось построить объекты самим на собственные деньги, то есть без обмана. Но г-н Буш и г-жа Райс послали лидера КНДР чисто по-русски на... А ведь добрейшей души человек Ким Чен Ир всего лишь хотел подтянуть экономику страны к южно­корейской с целью последующего равноправного объединения.

Да и сейчас Ким Чен Ир заявил, что готов отказаться от изготовления новой бомбы, если США согласятся подписать с ними договор о ненападении и гарантиях безопасности. Как отмечают наши источники, речь идет уже о 60 млрд. долларов. При этом ясно, что и Япония, и Южная Корея под страхом смерти будут давить на США, чтобы те согласились на эту сделку.

Так что активная фаза исторического процесса в регионе, куда входит и российский Дальний Восток, только начинается. Но главная ядерная проб­лема назревает все же не здесь, а на стыке Пакистана и Афганистана. По прогнозам аналитиков, весной 2007 года войска Талибана выгонят американские, канадские, польские и иные войска из Кабула, после чего религиозные фанатики свергнут в Пакистане режим президента Мушаррафа. Талибы соединятся с пакистанскими исламистами и образуют чрезвычайно ортодоксальное исламское государство, у которого атомные бомбы и ракеты готовы уже сейчас и лежат, как говорится, в промасленной бумаге на складе...

 

 

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