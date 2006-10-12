Скромность украшает президента

Кто не работает, тот не ест



Начнем с того, что как такового празднования дня рождения в общепринятом понимании этого слова не было. Например, громкий банкет по случаю юбилея мэра Москвы Юрия Лужкова или народные гуляния в честь 30-летия Рамзана Кадырова, - это серьезные «вечеринки». Из тех, кто так или иначе «развлекал» президента РФ, его семью и окружение в этом году - это небольшой фольклорный ансамбль; сотрудник, отвечающий за «минус один» (качественная профессиональная фонограмма) со спокойной фоновой музыкой; бригада личных поваров и офицеров «девятки» (охрана президента); и супруга Людмила. По слухам из ФСО, она лично готовила угощения мужу (в том числе и праздничную дрожжевую выпечку), но уже на следующий день. А теперь обо всем - по порядку.

Pre-party

Была идея после официальных «рабочих» торжеств отправиться Владимиру Путину с семьей в одну из своих част­ных резиденций на Южном берегу Крыма. Название поселка разглашать не имеем права, но место - поистине божественной красоты. Но до ЮБК Владимир Владимирович так и не доехал, хотя сотрудники ФСО в готовности курсировали вдоль берега и ждали сигнала в окрестностях особняка, расположенного по соседству с деревенским жильем господина Кучмы. В результате Владимир Путин прибыл из Москвы в Пулково, а оттуда поехал в Константиновский дворец. А переночевал в Консульской деревне.

Президентская кухня

Накануне «президентской субботы» офицеры ФСО и сотрудники силовых структур готовили территорию, окружающую Константиновский дворец, а также помещения соседствующие с Ореховым кабинетом, и гостиницу «Бал­тий­ская звезда» (там готовили питание для праздничного стола).

О питании. Сначала была идея заказать элитный кейтеринг из какого-нибудь рекомендованного президентской админист­рации ресторана. Но в последний момент это предложение было отвергнуто (причины нам неизвестны, но, как сообщили достоверные источники, игнорирование услуг петербуржских заведений общественного питания никак не связано с качеством обслуживания и кухни). В результате сначала за несколько дней до субботы в пригород Санкт-Петербурга прибыла бригада санитарных врачей и шеф-повар президентской администрации. Обследовав довольно скромную кухню гостиницы «Балтийская звезда», приняли решение готовить именно здесь. Причем из продуктов, закупленных собственноручно личными поварами Владимира Владимировича, приехавшими через день. Процедура проверки санитарно-гигиенического качества территории кухни и качества продуктов - это отдель­ная увлекательная история от шеф-повара. Он и санитарный врач фактически собственными головами отвечают за жизнь и здоровье президента. Так как любая возможность злонамеренного вмешательства в рацион Владимира Владимировича и его супруги должна быть исключена. По утверждению очевидцев, угощения ко дню рождения именинника состояли преимущественно из блюд русской кухни с минимальным содержанием мяса. К чаю подавалось несколько сортов варенья.

Друзья

С самого утра, ­едва по­завт­­ракав, Владимир Владимирович начал принимать поздравления по телефону. Звонили со всего мира. Визитеров, которые в субботний день прошли через президентский кабинет и праздничные чаепития, было также немало. Одним из первых - накануне празднования дня рождения - в Санкт-Петербург прилетел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также в числе первых поздравила лично именинника губернатор Валентина Матвиенко (ей президент уделил довольно много времени в этот день). Своим вниманием Владимир Путин не обделил и совладельца нового федерального Пятого канала Юрия Ковальчука, с которым провел не меньше времени, чем с Валентиной Ивановной, а также своего близкого приятеля Олега Руднова, президента Балтийской медиагруппы. К вечеру в комнатах собралось уже довольно солидное количест­во подарков (которые, кстати, по «протоколу» - большая часть - должны быть переданы в собст­венность государст­ва). А президент, приняв последние букеты и корзины с цветами и прослушав музыкальные композиции, вылетел из Санкт-Петербурга в Москву - к жене и детям.

Обслуживающий персонал «демонтировал» и очистил территорию после праздника в течение суток.