Кому выгодна экономическая блокада Грузии

Когда приходит голод, уходит стыд (грузинская пословица)



Откуда брать деньги? Согласно данным Департа-мента статистики Грузии, отрицательное сальдо внеш­неторгового баланса страны растет из года в год и в 2005‑м составило 1,6 миллиарда долларов. То есть она ввозит товаров в 3 раза больше, чем поставляет за рубеж. Весь внешнеторговый оборот Грузии составляет скромные 3,3 млрд. долларов.

Прямая финансовая помощь США Грузии оценивается именно в эти полтора проеденных миллиарда. Без «бескорыстной» иност­ранной помощи и пополнения бюджета средствами от повальной приватизации Грузия давным-давно должна была приобрести «почетный» статус государства-банкрота. К слову, приватизировать в будущем году будет практически нечего. Останутся неохваченными горы да реки. Правда, поговаривают, госминистр Грузии по вопросам координации реформ Каха Бендyкидзe к рекам уже давно присматривается. А там, глядишь, очередная «цветная» революция подоспеет, национализация и реприватизация. И опять, в какой уже раз, Грузия будет предлагать мировому бизнесу и доморощенным олигархам свои национальные богат­ства.

Специфика современной экономической ситуации состоит в том, что ни одна, даже очень крупная, страна сегодня не может себе позволить «закрыться» от мировых рынков. Малые страны вынуждены искать себе «патронов», к рынкам которых они могут присосаться и с которыми вынуждены выстраивать особые отношения



Грузия последние несколько веков выстраивала отношения с Россией. И это позволяло Тбилиси обеспечивать более чем пристойный уровень жизни для своих граждан. Даже без учета трансфертов из союзного бюд­жета.

А что сейчас? Саакашвили выбрал для себя другого патрона.

У двух нянек ребенок с голоду умер

Оптимистичный госминистр Каха Бендукидзе утверждает, что санкции России будут стоить его стране не больше полутора процентов роста ВВП. Верится с трудом.

Директор института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает иначе: «Сотни тысяч людей, которые находят работу в России, снимают головную боль у властей Грузии - население страны, как рантье, живет на отчисления гастарбайтеров-грузин, ситуация с безработицей более-менее урегулирована. По разным оценкам, до 20% доходов страны состоит из таких перечислений. И конечно, высылка таких работников на родину станет жесточайшим ударом по грузинской экономике в целом».

И что в этой ситуации делать грузинам? Вина они столько, сколько производят, не выпьют. И куда это вино экспортировать? Во Францию и Италию? А может быть, в Калифорнию?

Понятно - «европейская семья», ВТО - но там своего вина навалом! Потери Грузии от запрета на ввоз в РФ вина и минеральной воды уже составляют примерно 40 млн. долларов. По прогнозам, ежегодное производст­во вина сократится с 50 до 20 млн. бутылок. И грузинское вино на европейских рынках будет стоить сущие гроши... Да, есть отдельные производства, в основном сырье­вые. Добыча, переработка и вывоз марганца, например. Но основную прибыль от этого будут получать владельцы рудников и в лучшем случае несколько тысяч работников предприятий. А если для наполнения бюджета повысить экспортную пошлину, то сырье станет неконкурентоспособным. Даже если и останется пара десятков относительно рентабельных производств - на всю Грузию их не хватит. Может быть, грузинские власти в очередной раз рассчитывают на компенсацию издержек из-за океана?

Так что не исключено, что в стратегической перспективе политика Саакашвили вообще смертельна для грузин как государствообразующей нации. Но самого президента-революционера это мало волнует - он-то на домик в солнечной Калифорнии или тихом голландском городке уже заработал.