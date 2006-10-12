На холмах Грузии лежит военная мгла…

По улице американ­ского президента Буша, мимо его портрета, установленного рядом с транспортным тоннелем, въезжаем в Тбилиси. Через фешенебельный район Ваке направляемся в Сабуртало. Там находится штаб Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

У голубых елок перед главным входом прячется кордон грузинской военной полиции. Все в сером городском камуфляже и почему-то в ярко-желтых американских ботинках. Наверное, б/у из Ирака.

Вокруг всего здания по периметру открыто стоят грузинские полицейские. На расстоянии примерно 50 метров друг от друга. Мой сопровождающий из штаба ГРВЗ говорит, что сейчас их стало меньше. Документы проверяют, но уже не у всех. Мы спокойно проскакиваем мимо зевающего полицая.

В кабинете заместителя командующего ГРВЗ полковника Владимира Купарадзе спокойная рабочая обстановка.

- Никаких инцидентов пока не было. Но территорию штаба мы покидаем при крайней необходимости, - рассказал он. Командующий ГРВЗ Андрей Попов выразил уверенность, что грузинские полицейские, находящиеся в оцеплении, не предпримут силовых действий. Да и что они, дураки - на рожон лезть?

В окне маячили российские бронетранспортеры. Крупнокалиберные пулеметы были направлены на грузинское оцепление. Часовые, охраняющие штаб, даже в жару не снимают бронежилеты. У всех в подсумках боевые патроны.

Сейчас грузинские и некоторые российские СМИ пытаются выставить задержанных российских офицеров этакими дуболомами. Мол, ничего не умеют, как только чачу жрать вместе с завербованными агентами в ресторане «Не горюй».

В штабе ГРВЗ мне назвали имена местных «пособников» наших разведчиков. Это Арташес Балаян, Виктор Орехов, Александр Зелинян, Виктор Запрудин, Юрий Запрудин, Годердзи Зулиашвили, Георгий Какауридзе, Азиз Азламенян, Карен Абоян, Петре Абраминян и Бесо Габаидзе. Обратите внимание на национальность тех, кого грузинские власти обвиняют «в ведении разведывательной деятельности и планировании провокаций». Прослеживается явный антиармянский крен!

Да и не могли сапожник, таксист, официант, крестьянин, безработный, мелкий предприниматель выдать главную тайну грузинского оборонного ведомства. Согласно секретному плану, разработанному лично министром обороны Грузии Окруашвили, нападение на Южную Осетию должно было начаться 15 октября 2006 года.

Теперь этот план стал секретом Полишинеля. О нем во всех подробностях стало известно не только российскому руководству, но и властям Южной Осетии и союзной с ней Абхазии. Говорят, Путин позвонил Бушу и рассказал о грузинском плане войны на Кавказе. Бывшего техасского нефтяника в этой истории больше всего взволновала сохранность проходящего по территории Грузии стратегического нефтепровода «Баку -Джейхан».