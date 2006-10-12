В картишки – на «зоне»

В марте подобный документ уже прошел первое чтение Госдумы. Но сейчас его планируется отозвать как «слишком мягкий». И заменить более радикальным президентским проектом. Принцип новой инициативы в том, что игорные дома должны вовсе исчезнуть из городов и населенных пунктов. Для них предполагается создать два специальных образования, с довольно жест­кой системой контроля и ограничений. Первое документ определяет как «зоны поселений». Они могут появляться в городах и населенных пунктах, обязательно следуя ряду норм: расположение только в объектах капстроительства, строгое соответствие требованиям игорного оборудования и запрет на посещение игровых залов несовершеннолетними. Но со временем (начиная с 2007 года) «зоны поселений» будут заменены «особыми игорными зонами» - главной новацией закона. Только там к 2009 году будут сосредоточены все игорные заведения.

Подход президента к ужесточению законопроекта поддержали ведущие представители всех традиционных конфессий. Глава государства убежден, что игорные дома должны быть запрещены на всей территории России, кроме четырех специальных зон (две зоны в европейской части, одна - в Сибири и еще одна - на Дальнем Востоке).

Представители думского большинст­ва всецело поддерживают предложение Владимира Путина. Закон фактически поставит барьер на пути вовлечения в индустрию азарта малообеспеченных слоев населения: пенсионеров, детей, студентов. Ведь россияне в отличие от европейцев не воспринимают азартную игру как просто развлечение. Они проигрываются, ломая семьи и порой совершая самоубийства. И потому особенно нуждаются в территориальном ограждении от соблазна азартом.

- Те деньги, которые реально платит игорная индустрия, - это копейки. Даже в Москве в прошлом году с игорных заведений собрали 2,5 млрд. рублей. Для бюджета города Москвы - это та мелочь, которой с легкостью можно пренебречь, - говорит депутат А. Лебедев.

Зато ничтожно малая прибыль есть свидетельство колоссального теневого оборота от игорного бизнеса. По данным Лебедева, в цивилизованных странах, где игорные заведения действуют легально, на каждый доллар, собираемый с них в виде налогов, приходится 5 долларов ущерба на устранение негативных социальных последствий от игорного бизнеса. «Это гораздо больше того, что теоретически можно собрать в виде налогов». А в России эти налоги вообще не собираются. Поэтому нововведение должно возыметь «очень позитивный социальный эффект». Оно, помимо прочего, «обещает подорвать криминальный финансовый механизм», столпом которого является игорный бизнес. Потому что в новообразованных зонах осуществлять налоговое администрирование будет значительно проще, чем сейчас. И если сопротивление со стороны игорного лобби будет продолжено, то постановка о полном запрете игорного бизнеса окажется «не такой уж далекой перспективой».