//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Избиратели забыли Жириновского

Россияне выбрали трехпартийную систему из «Единой России», Партии жизни и КПРФ

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

У «Единой России» все идет по плану

Популярность «Единой России» приближается к 50%-ной отметке. Еще в июле «партии власти» спустили из Кремля плановые показатели: от 35 до 70% в зависимости от региона, а средний процент единороссов должен был быть не ниже 45%. Как и прогнозировали неделю назад «Аргументы неделi», «Единой России» удалось выполнить этот план в целом, набрав в среднем даже больше 45% (см. таблицу на стр. 4). Однако наблюдатели не исключают, что нынешняя победа может оказаться для «партии власти» пирровой: ведь простые люди голосуют за «Единую Россию» в первую очередь потому, что считают ее единственной серьезной партией, а в случае построения двухпартийной системы она теряет свою уникальность. Впрочем, у «Единой России» и в этом случае останется другой не менее важный козырь - лидерство в ее списках губернаторов, которые приносят партии не только административный ресурс, но и голоса избирателей.

Партия жизни в союзе с «пенсионерами» превращается во вторую партию

Российская партия жизни (РПЖ) быстро наращивает свои показатели, вплотную подходя ко второму месту: как и прогнозировали «Аргументы неделi», и КПРФ, и РПЖ получили по 12% каждая. Вместе с «пенсионерами» и «Родиной» РПЖ получает по 9 регионам в среднем 21,8%, то есть несомненное второе место. Не слишком сведущие «политологи» уже не первый месяц рассуждают на тему, сложатся ли голоса трех партий или нет: мол, электорат разных партий не так просто объединить, программы у партий сильно отличаются и т.д. А между тем ответ на вопрос о сложении электоратов трех партий еще месяц назад дали социологи. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от 9-10 сентября, по отдельности «пенсионеры» набирали 2,3%, «Родина» - 1,9%, РПЖ - 0,7% (в сумме - 4,9%). Когда же социологи включили в список партий уже объединенную «Родину»-РПЖ-«пенсионеров», то ее выбрали уже 8,5%, в то время как за «Единую Россию» проголосовали 24,9%, за КПРФ - 9,3%, ЛДПР - 5,4%. При этом 45,5% не определились, а от числа выбравших ту или иную партию объединенная «Родина-Жизнь-Пенсионеры» еще месяц назад набирала 15,6%. То есть электораты не просто складываются, а объединение приносит вдвое больше голосов, чем простая сумма за счет добавления неопределившихся, увидевших «новую серьезную силу». Ведь не секрет, что многие не голосуют за мелкие партии из опасения, что «мой голос пропадет». Именно ожиданием появления «новой серьезной силы» и объясняется столь высокий процент, полученный не только РПЖ, но и Партией пенсионеров.

Кстати, РПЖ доказала на этих выборах не только способность занять второе место, но и первое. В Республике Тыва по партийным спискам единороссы получили 9 мест, а РПЖ - 7, а по одномандатным округам получилось обратное соотношение: 6 против 10. Таким образом, в целом РПЖ получает в тувин­ском парламенте 17 из 32 мест, единороссы - 15. А на выборах мэра Самары глава областной РПЖ Виктор Тархов победил действующего мэра-единоросса Георгия Лиманского.

Лозунги КПРФ по-прежнему созвучны чаяньям россиян

КПРФ на этих выборах продемонст­рировала способность как терять голоса (в Приморье, Тыве, Астраханской, Липецкой и Свердловской областях), так и заметно наращивать свою популярность (в Новгороде, Карелии, Чувашии и Еврейской АО). Причем потери чаще приходятся на бывший «красный пояс», а приобретения идут, как правило, в бывших «правых регионах». Такое перераспределение электората тем не менее демонстрирует «живучесть» КПРФ, созвучность ее лозунгов чаяньям заметного числа россиян. Коммунисты также продемонстрировали и способность побеждать единороссов: на довыборах депутата Госдумы по Сахалинскому одномандатному округу №160 кандидат от КПРФ Светлана Иванова с 41% победила единоросса Александра Густо, набравшего 31%.

ЛДПР уходит в небытие?

Главной сенсацией, которой никто не предсказывал и не ожидал, стал полный провал ЛДПР. Избиратели попросту убрали партию Жириновского с политической сцены за грань 7%-го барьера. Видимо, они вконец утратили интерес к бессмысленным театральным постановкам Владимира Вольфовича, на словах громче всех кричащего о своей оппозиционности, на деле же всегда и во всем поддерживающего дей­ствующую власть, как центральную, так и региональную. Поддержка партии Жириновского заметно упала во всех регионах. Например, в Приморье в 2003 году ЛДПР набрала 19,4%, а сейчас - 5,9%, в Липецкой области популярность ЛДПР упала с 13,6 до 4,3%, в Свердловской - с 13,9 до 5,5%, Еврейской АО - с 15,4 до 4,5% и т.д. И это при том, что губернаторы во всех регионах (кроме Тывы) буквально за уши старались подтянуть ЛДПР к 7%-му
барьеру.

Например, лидер приморского ЛДПР Сергей Корчагин в 2001 году был одним из руководителей штаба Сергея Дарькина, а потом стал советником губернатора, возглавляющего «Единую Россию». Неудивительно, что иски о снятии с выборов партии Виктора Черепкова и РПЖ краевая администрация подала в суд именно руками ЛДПР.
А в Чувашии, как рассказал «Аргументам неделi» глава штаба «Родины» Кирилл Прокопов, местные власти разрешали размещать рекламные щиты только «партии власти» и ЛДПР, а остальным отказывали в размещении даже за очень большие деньги. Похожая ситуация была и Свердловской области, где местные власти пытались руками ЛДПР повторно снять с выборов Партию жизни. Кроме того, как рассказал «Аргументам неделi» глава исполкома свердловской РПЖ Дмитрий Уткин, перед самыми выборами активисты ЛДПР и «партии власти» расклеивали объявления: «С такого-то числа РПЖ распущена по указу Президента РФ. Избирательная комиссия». Неудивительно, что избирателей не вдохновила та неприглядная роль, которую все больше стала играть ЛДПР.

Показательно, что даже в Карелии, где ЛДПР пыталась разыграть националистическую карту после событий в Кондопоге, партия Жириновского получила вдвое меньше того, что предсказывали партийные «социологи». Избиратели отказались верить в то, что ЛДПР, по спискам которой проходят в Госдуму бизнесмены Сулейман Керимов, Ашот Егиазарян и братья Гуцериевы, является «единственной защитницей русских».

Жириновский, конечно, уже попытался списать провал на непопулярность своих региональных координаторов, а не свою собственную. Однако на самом деле и рейтинг ЛДПР в масштабах страны упал, по данным ФОМ, с 10% в декабре 2003 года до 5% сейчас. Впрочем, и сам Жириновский вынужден признать, что «процент ЛДПР сильно меняется: на выборах в Госдуму-95 мы получили 11%, в Госдуму-99 - 6%, а потом в 2003 году снова 11%». Если следовать этой логике Жириновского, то на выборах в Госдуму‑2007 ЛДПР снова получит 6%. И если в 1999 году это было «несмертельно», то в 2007 году 6% - это будет непреодоление проходного барьера и уход ЛДПР в небытие. Что ж, все когда-нибудь кончается...

Проекты Семигина и Бабурина умерли, так и не родившись

Многие политологи из показной «объективности» последнее время нередко рассуждали о том, что левый электорат могут привлечь на свою сторону не только проект Миронова или КПРФ, но и «при определенных условиях» это могут сделать «Патриоты России» Семигина (ранее специализировавшегося на расколе КПРФ) и «Народная воля» Бабурина (специалиста по расколам в «Родине»). Итоги последних выборов выпукло демонстрируют нам, что такие «условия» вряд ли когда-нибудь наступят. И бабуринцы, и семигинцы провалились абсолютно во всех регионах, причем первые еще и умудрились занять на этих выборах самое последнее место по среднему показателю. Возможно, некоторые политологи говорили о каких-то шансах Семигина потому, что в марте его партия смогла набрать 7,1% в Калининградской и 5,6% в Оренбургской областях. Однако оба победивших тогда региональных отделения возглавляют местные лидеры профсоюза «Соцпроф». Его председатель Сергей Храмов заявил «Аргументам неделi», что «Патриоты России» наполовину состоят из членов «Соцпрофа», однако уже начался их уход от Семигина: «17 августа 2006 года наш «Соцпроф» разорвал соглашение с партией Семигина». При этом Храмов отметил, что именно за счет «Соцпрофа» семигинцы и «смогли добиться таких успехов в Калининграде и Оренбурге», однако «дальше мы Семигину помогать не собираемся». Вероятно, причины такого «бегства с тонущего корабля» кроются в том, что даже ближайшие соратники Семигина увидели бесперспективность его проекта, а теперь ее подтвердили еще и результаты выборов.

В целом можно констатировать, что на выборах добились успеха фактически только три политические силы: «Единая Россия», коалиция Миронова и КПРФ. То есть россияне своим приходом на выборы несколько скорректировали президентские планы по строительству в РФ двухпартийной системы. Судя по результатам выборов, россияне добавили в список системообразующих партий еще и КПРФ, проголосовав тем самым за «трехпартийную систему».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Российский сенатор Алексей Пушков попытался объяснить то, о чём не стали рассказывать власти США. Он предположил, почему посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман решил покинуть должность.

//В мире

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украинская армия стянула крупные силы к югу Донецкой народной республики. Экстренное заявление распространили армейцы ДНР. Украинские войска неожиданно получили приказ о приведении сил в высшую степень боевой готовности. По тревоге подняты резервы ВСУ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В команде Зеленского заговорили о конфликте с Западом

В команде Зеленского заговорили о конфликте с Западом

Украине нужно прекратить играть роль жертвы и стать «взрослой» страной. Об этом заявил секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк. Он рассказал о разногласиях с западными странами, которые появились у Украины.

//В мире

Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

Военный источник раскрыл настоящую причину гибели морпехов ВСУ под Мариуполем

Версия Киева о том, что гибель четверых морпехов ВСУ под Мариуполем произошла по вине устроивших обстрел бойцов ДНР, не соответствует действительности. Об этом представителям СМИ рассказал военный источник.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Россия сможет на столетие отсрочить новый глобальный конфликт. Об этом говорится в предсказании советского менталиста Вольфа Мессинга, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Как нас обманывают? Бытовая коррупция в автосервисах

Как нас обманывают? Бытовая коррупция в автосервисах

Бытовая коррупция окружает нас повсеместно, куда ни глянь везде найдутся «товарищи» готовые погреть руки на нашей с вами неосведомленности или простой неграмотности. Этим пользуются все кому ни лень. И моя задача рассказать вам на примерах, как вас могут обмануть в различных жизненных ситуациях.

//Интервью

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Актриса Арина Постникова: «О, я бы справилась и не с одним миллионом!»

Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Выжить после», «Восьмидесятые», «Остров», «Миндальный привкус любви», «Полное превращение», «Спасти Пушкина», «Мишель», «На пороге любви» и др.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе
2

Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном
3

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
4

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
5

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры