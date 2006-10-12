Избиратели забыли Жириновского

У «Единой России» все идет по плану

Популярность «Единой России» приближается к 50%-ной отметке. Еще в июле «партии власти» спустили из Кремля плановые показатели: от 35 до 70% в зависимости от региона, а средний процент единороссов должен был быть не ниже 45%. Как и прогнозировали неделю назад «Аргументы неделi», «Единой России» удалось выполнить этот план в целом, набрав в среднем даже больше 45% (см. таблицу на стр. 4). Однако наблюдатели не исключают, что нынешняя победа может оказаться для «партии власти» пирровой: ведь простые люди голосуют за «Единую Россию» в первую очередь потому, что считают ее единственной серьезной партией, а в случае построения двухпартийной системы она теряет свою уникальность. Впрочем, у «Единой России» и в этом случае останется другой не менее важный козырь - лидерство в ее списках губернаторов, которые приносят партии не только административный ресурс, но и голоса избирателей.

Партия жизни в союзе с «пенсионерами» превращается во вторую партию

Российская партия жизни (РПЖ) быстро наращивает свои показатели, вплотную подходя ко второму месту: как и прогнозировали «Аргументы неделi», и КПРФ, и РПЖ получили по 12% каждая. Вместе с «пенсионерами» и «Родиной» РПЖ получает по 9 регионам в среднем 21,8%, то есть несомненное второе место. Не слишком сведущие «политологи» уже не первый месяц рассуждают на тему, сложатся ли голоса трех партий или нет: мол, электорат разных партий не так просто объединить, программы у партий сильно отличаются и т.д. А между тем ответ на вопрос о сложении электоратов трех партий еще месяц назад дали социологи. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от 9-10 сентября, по отдельности «пенсионеры» набирали 2,3%, «Родина» - 1,9%, РПЖ - 0,7% (в сумме - 4,9%). Когда же социологи включили в список партий уже объединенную «Родину»-РПЖ-«пенсионеров», то ее выбрали уже 8,5%, в то время как за «Единую Россию» проголосовали 24,9%, за КПРФ - 9,3%, ЛДПР - 5,4%. При этом 45,5% не определились, а от числа выбравших ту или иную партию объединенная «Родина-Жизнь-Пенсионеры» еще месяц назад набирала 15,6%. То есть электораты не просто складываются, а объединение приносит вдвое больше голосов, чем простая сумма за счет добавления неопределившихся, увидевших «новую серьезную силу». Ведь не секрет, что многие не голосуют за мелкие партии из опасения, что «мой голос пропадет». Именно ожиданием появления «новой серьезной силы» и объясняется столь высокий процент, полученный не только РПЖ, но и Партией пенсионеров.

Кстати, РПЖ доказала на этих выборах не только способность занять второе место, но и первое. В Республике Тыва по партийным спискам единороссы получили 9 мест, а РПЖ - 7, а по одномандатным округам получилось обратное соотношение: 6 против 10. Таким образом, в целом РПЖ получает в тувин­ском парламенте 17 из 32 мест, единороссы - 15. А на выборах мэра Самары глава областной РПЖ Виктор Тархов победил действующего мэра-единоросса Георгия Лиманского.

Лозунги КПРФ по-прежнему созвучны чаяньям россиян

КПРФ на этих выборах продемонст­рировала способность как терять голоса (в Приморье, Тыве, Астраханской, Липецкой и Свердловской областях), так и заметно наращивать свою популярность (в Новгороде, Карелии, Чувашии и Еврейской АО). Причем потери чаще приходятся на бывший «красный пояс», а приобретения идут, как правило, в бывших «правых регионах». Такое перераспределение электората тем не менее демонстрирует «живучесть» КПРФ, созвучность ее лозунгов чаяньям заметного числа россиян. Коммунисты также продемонстрировали и способность побеждать единороссов: на довыборах депутата Госдумы по Сахалинскому одномандатному округу №160 кандидат от КПРФ Светлана Иванова с 41% победила единоросса Александра Густо, набравшего 31%.

ЛДПР уходит в небытие?

Главной сенсацией, которой никто не предсказывал и не ожидал, стал полный провал ЛДПР. Избиратели попросту убрали партию Жириновского с политической сцены за грань 7%-го барьера. Видимо, они вконец утратили интерес к бессмысленным театральным постановкам Владимира Вольфовича, на словах громче всех кричащего о своей оппозиционности, на деле же всегда и во всем поддерживающего дей­ствующую власть, как центральную, так и региональную. Поддержка партии Жириновского заметно упала во всех регионах. Например, в Приморье в 2003 году ЛДПР набрала 19,4%, а сейчас - 5,9%, в Липецкой области популярность ЛДПР упала с 13,6 до 4,3%, в Свердловской - с 13,9 до 5,5%, Еврейской АО - с 15,4 до 4,5% и т.д. И это при том, что губернаторы во всех регионах (кроме Тывы) буквально за уши старались подтянуть ЛДПР к 7%-му

барьеру.

Например, лидер приморского ЛДПР Сергей Корчагин в 2001 году был одним из руководителей штаба Сергея Дарькина, а потом стал советником губернатора, возглавляющего «Единую Россию». Неудивительно, что иски о снятии с выборов партии Виктора Черепкова и РПЖ краевая администрация подала в суд именно руками ЛДПР.

А в Чувашии, как рассказал «Аргументам неделi» глава штаба «Родины» Кирилл Прокопов, местные власти разрешали размещать рекламные щиты только «партии власти» и ЛДПР, а остальным отказывали в размещении даже за очень большие деньги. Похожая ситуация была и Свердловской области, где местные власти пытались руками ЛДПР повторно снять с выборов Партию жизни. Кроме того, как рассказал «Аргументам неделi» глава исполкома свердловской РПЖ Дмитрий Уткин, перед самыми выборами активисты ЛДПР и «партии власти» расклеивали объявления: «С такого-то числа РПЖ распущена по указу Президента РФ. Избирательная комиссия». Неудивительно, что избирателей не вдохновила та неприглядная роль, которую все больше стала играть ЛДПР.

Показательно, что даже в Карелии, где ЛДПР пыталась разыграть националистическую карту после событий в Кондопоге, партия Жириновского получила вдвое меньше того, что предсказывали партийные «социологи». Избиратели отказались верить в то, что ЛДПР, по спискам которой проходят в Госдуму бизнесмены Сулейман Керимов, Ашот Егиазарян и братья Гуцериевы, является «единственной защитницей русских».

Жириновский, конечно, уже попытался списать провал на непопулярность своих региональных координаторов, а не свою собственную. Однако на самом деле и рейтинг ЛДПР в масштабах страны упал, по данным ФОМ, с 10% в декабре 2003 года до 5% сейчас. Впрочем, и сам Жириновский вынужден признать, что «процент ЛДПР сильно меняется: на выборах в Госдуму-95 мы получили 11%, в Госдуму-99 - 6%, а потом в 2003 году снова 11%». Если следовать этой логике Жириновского, то на выборах в Госдуму‑2007 ЛДПР снова получит 6%. И если в 1999 году это было «несмертельно», то в 2007 году 6% - это будет непреодоление проходного барьера и уход ЛДПР в небытие. Что ж, все когда-нибудь кончается...

Проекты Семигина и Бабурина умерли, так и не родившись

Многие политологи из показной «объективности» последнее время нередко рассуждали о том, что левый электорат могут привлечь на свою сторону не только проект Миронова или КПРФ, но и «при определенных условиях» это могут сделать «Патриоты России» Семигина (ранее специализировавшегося на расколе КПРФ) и «Народная воля» Бабурина (специалиста по расколам в «Родине»). Итоги последних выборов выпукло демонстрируют нам, что такие «условия» вряд ли когда-нибудь наступят. И бабуринцы, и семигинцы провалились абсолютно во всех регионах, причем первые еще и умудрились занять на этих выборах самое последнее место по среднему показателю. Возможно, некоторые политологи говорили о каких-то шансах Семигина потому, что в марте его партия смогла набрать 7,1% в Калининградской и 5,6% в Оренбургской областях. Однако оба победивших тогда региональных отделения возглавляют местные лидеры профсоюза «Соцпроф». Его председатель Сергей Храмов заявил «Аргументам неделi», что «Патриоты России» наполовину состоят из членов «Соцпрофа», однако уже начался их уход от Семигина: «17 августа 2006 года наш «Соцпроф» разорвал соглашение с партией Семигина». При этом Храмов отметил, что именно за счет «Соцпрофа» семигинцы и «смогли добиться таких успехов в Калининграде и Оренбурге», однако «дальше мы Семигину помогать не собираемся». Вероятно, причины такого «бегства с тонущего корабля» кроются в том, что даже ближайшие соратники Семигина увидели бесперспективность его проекта, а теперь ее подтвердили еще и результаты выборов.

В целом можно констатировать, что на выборах добились успеха фактически только три политические силы: «Единая Россия», коалиция Миронова и КПРФ. То есть россияне своим приходом на выборы несколько скорректировали президентские планы по строительству в РФ двухпартийной системы. Судя по результатам выборов, россияне добавили в список системообразующих партий еще и КПРФ, проголосовав тем самым за «трехпартийную систему».