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Грузинский князь, русский царь и финансовый контроль

стали темами беседы с главой Счетной палаты о 350-летии государственного финансового контроля в России

№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Грузинский князь, русский царь и финансовый контроль
Фото Б. КРЕМЕРА

-Есть  такая связь!

- ?

- Начну с того, что российско-грузинской дружбе, омраченной нынешним тбилисским руководством, уже по меньшей мере четыре века...

- Простите, Сергей Вадимович, но это - общее место.

- Но «лица не общим выраженьем» наши отношения отмечены не со многими странами. Смотрите, грузинский князь Давиташвили занимал влиятельнейшее положение при дворе царя Алексея Михайловича. И был в числе сановников, с которыми самодержец советовался перед принятием решения о создании в 1656 году Счетного приказа. Первого, заметьте, контрольного учреждения на Руси, положившего, таким образом, 350 лет назад начало государст­венному финансовому контролю в Отечестве.

- Неисповедимо переплетение исторических фактов и судеб...

- ...И не только в этом вопрос. Мне как президенту Российского книжного союза приятно отметить, что картлийский царь Вахтанг VI, столкнувшийся в начале XVIII века со всяческими напастями у себя на родине, был привечен в Москве. А приятно потому, что Вахтанг - помимо того, что он слыл незаурядным ученым и ваятелем, - был основателем книгопечатания в Грузии. На фоне нынешних акций местных администраторов в отношении московских грузин он бы в гробу, по меньшей мере, дважды перевернулся.

- Почему именно дважды?

- Да потому, что для него антироссийские акции Саакашвили и действия ретивых московских чиновников прозвучали бы, как VIII квартет Шостаковича.

- Сергей Вадимович, а при чем тут...

- ...Шостакович? Он сочинил это произведение после того, как его силком затащили в КПСС. Вслушайтесь в музыку: там и драма, и ирония. Так вот - в первый раз Вахтанг VI перевернулся бы, узнав, в какую трясину нынешние грузинские правители тащат свой народ. А во второй - с ироничной усмешкой: как ваятель он именно так отреагировал бы на шумиху, поднятую в связи с заурядной, плановой проверкой Академии художеств Зураба Церетели, проведенной Счетной палатой еще летом; а как книгопечатник - на внезапный интерес налоговиков к доходам Бориса Акунина.

- Налоги, доходы, проверки - вот вы и перекинули мостик к теме нашего интервью. Итак, государственному финансовому контролю в России - 350 лет. В чем отличие Счетной палаты от ее прежних аналогов?

- Концептуальное отличие Счетной палаты, завершающей 12-й год своего существования (тут Сергей Степашин переходит на деловой тон. - «АН»), от ее царских и советских прототипов в том, что в стране впервые возник фактически контрольный орган гражданского общества. Ибо формируется он представительной властью, а не царем или генсеком. И обслуживает не царский двор или партийную верхушку тоталитарного государства, а избравших парламент граждан - от их имени следит за расходованием исполнительной властью средств налогоплательщиков.

Только в 2005 году выявлено финансовых нарушений на сумму свыше 122 млрд. рублей, нецелевого расходования средств в размере чуть более 1 млрд. рублей, тогда как в 2004 году - 2,3 млрд. Вы спросите о причинах сокращения? Это - дальнейшее упорядочение финансовой дисциплины, почти повсеместно заработала система казначейст­ва. Один из важнейших стимулов положительной динамики - ужесточение ст. 285.1 УК РФ, осуществленное, в том числе, и по инициативе Счетной палаты. Теперь должностное лицо за нецелевое расходование средств в крупном размере (свыше 1,5 млн. рублей) наказывается лишением свободы на срок до 2 лет, а в особо крупном размере (свыше 7,5 млн. рублей) - на срок до 5 лет.

- Только что от этого имеем мы, налогоплательщики?

- Главное: граждане должны знать, что результаты проверок не уходят в песок. В правоохранительные органы по результатам проверок направлено 93 материала (против 130 - в 2004 г.), по которым возбуждено 257 уголовных дел (против 299 в предшествовавшем году). Возбуждено 1129 дел об административных правонарушениях.

- А какова сейчас социальная роль Счетной палаты?

- Видите ли, развитие в России эффективной системы финансового конт­роля - важнейший фактор укрепления доверия общества к государству, повышения результативности проводимых широкомасштабных реформ в бюджетной, административной и муниципальной сферах.

Важные изменения, происходящие в нашей стране, кардинальная реформа бюджетного процесса, переход к новым принципам планирования работы органов власти, а также задачи реализации национальных проектов, сформулированные президентом, объективно приводят к необходимости усиления контрольных функций государства, к изменению принципов, форм и методов контроля.

- В чем это выражается?

- Мы хотим, чтобы наше государст­во было конкурентоспособным? Хотим. Отсюда - необходимость усиления контроля за законностью, эффективностью и результативностью расходования средств государственного бюджета. Органы исполнительной власти и контрольные структуры принимают необходимые меры для решения этой задачи. Но добиться реального усиления контроля только экстенсивными методами нельзя. Конт­рольная система прежде всего должна быть эффективной по результатам и, если так можно выразиться, выгодной для государства и общества по соотношению «цена / качество».

Эффективность государственного аудита и государственного финансового контроля требует усиления нашей координации и совместного планирования с тем, чтобы проверки точно попадали в цель по нарушителям, но не мешали работать нормальным предприятиям. Для того чтобы добиться такой результативности, нам нужно усиливать информационное взаимодействие с правоохранительными органами, а также с общественностью, которая порой лучше всех нас может указать проблемные зоны, требующие контроля.

- Взаимодействие с правоохранительными органами - это понятно. Но при чем здесь общественность?

- Очень даже при том. Сейчас общественность становится социально активной: ведь граждане начинают требовать от представителей государства не только кристальной честности, но еще и таких качеств, как мудрость и бережливость в расходовании средств налогоплательщиков, в управлении государственной собственностью и другими национальными ресурсами. И если честно, то мне, например, бывает неловко за всех нас, когда простые граждане-налогоплательщики спрашивают: «А сколько будет стоить замена синих милицейских номеров на белые, и какой социальный эффект мы от этого получим?» Такие вопросы должны были бы задать себе государственные чиновники до того, как объявлять общественности о своих «эпохальных» решениях. Может быть, тогда эти средства были бы направлены на какие-нибудь по-настоящему полезные проекты, имеющие значимый социальный результат.

- Ваш угол зрения не идет вразрез с кремлевской постановкой вопроса о социально значимых программах?

- Именно такой угол зрения отличает современный подход к управлению общественными ресурсами от обычного контроля за целевым расходованием финансовых средств. И, кстати, именно такой подход и есть, как вы выразились, «кремлевский». Именно он отличает современные счетные палаты как органы государственного аудита от органов государственного финансового контроля...

- Подождите, пожалуйста. Это разве не одно и то же?

- Принципиально разные вещи. В чем особенность функций высших органов государственного аудита в современном мире? Вот уже довольно длительное время мы сознательно называем Счетную палату «органом государст­венного аудита» вместо привычного термина «орган государственного финансового контроля».

Во-первых, это более точно соответствует понятиям современного международного права и документам Международной организации высших органов государственного аудита (ИНТОСАИ), которая объединяет сегодня 186 государств мира. Кстати, Счетная палата нашей страны впервые будет избрана в Управляющий Совет ИНТОСАИ в следующем году.

Во-вторых, понятие «государственный аудит» более четко передает суть концептуальных подходов к месту и роли счетных палат в жизни современного государства и общества.

Государственный аудит - это особый исторически возникший институт, главной целью которого является проведение от лица общества независимого объективного публичного контроля деятельности органов власти по управлению вверенными им общественными ресурсами.

Этот институт существует практически во всех странах мира и в последнее время развивается особенно активно. Дело в том, что глобализация и появление новых социально-экономических вызовов поставили на первое место в повестке дня каждого государства задачу повышения эффективности управления общественными ресурсами.

- Государственный аудит и повышение эффективности управления - это какая-то новая российская «увязка»...

- Да, для России институт государ­ственного аудита является относительно новым. Новизна эта носит в первую очередь концептуальный, мировоззренческий характер. Речь идет о признании права общества требовать от государственной бюрократии подотчетности и прозрачности. Несмотря на то что формально эта идея считается правильной и очевидной, она еще не стала частью системы общественных ценностей, а тем более - руководством к действию.

Говоря о внешней оценке эффективности деятельности органов власти по управлению общественными ресурсами, я сознательно использую термин «аудит», а не «контроль». Дело в том, что, несмотря на всю свою привлекательность и императивный характер, термин «контроль» не ­отражает многих оттенков смысла концепции государственного аудита. Последний предполагает признание добровольной подотчетности государственных органов внешнему ­контролю со стороны общества. А также высокий авторитет органов государ­ственного аудита, который основан не на силе принуждения, а на открытости, объективности, независимости их деятельности.

- То есть тут - два понятия: в одном случае - административный фактор, в другом - моральный?

- Между терминами «контроль» и «аудит» разница точно такая же, как между понятиями «право силы» и «сила права». Если мы уверены, что граждане-налогоплательщики вправе требовать от чиновников отчета и высказывать свое мнение об эффективности и целесообразности их действий, то у нас есть все необходимые и достаточные условия для полноценного развития системы внешнего государственного аудита. Если мы считаем, что бюрократия принципиально неподотчетна обществу, то тем самым даем «добро» на существование закрытой и коррумпированной чиновничьей системы. Она не зависит от избирателей и расходует ресурсы не для достижения социально значимого результата, а для получения гарантированного куска «общественного пирога» - политической ренты.

- Насколько реальна перспектива взломать «бюрократический вал»?

- Для того чтобы идеи государственного аудита и соответствующий институт укоренились в российской действительности, необходимы глубокие изменения в мировоззрении, в представлениях людей о должном устройстве системы власти, о принципах взаимоотношений личности, общества и государства. Столь же важно другое - необходимы высококлассные профессионалы, способные творчески развивать теорию, практику и, я не побоюсь такого слова, - идеологию государственного аудита. Вот тогда будет выстроена четкая система государственного финансового контроля. И, стало быть, граждане будут вправе рассчитывать на эффективную защиту государственного бюджета как общественного достояния и на обеспечение рационального использования национальных ресурсов в интересах общества.

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