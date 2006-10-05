Цена уступок – Олимпиада-2012?

Позицию главы государства поддержал весь депутатский кор­пус. Депутаты перешли к действиям. Уже в ближайшее время парламентарии намерены рассмотреть поправки в закон о банковской деятельности и о валютном регулировании. Их воплощение в жизнь нанесет удар по карману нелегальных мигрантов и их родственников в ближнем зарубежье.

Еще одним политическим шагом депутатов стало принятие в среду заявления Государственной Думы. В нем они, в частности, обвиняют американских сенаторов в «игнорировании антидемократического и антироссий­ского режима» в Грузии. ГД обращает внимание на то, что в момент активизации этого режима в Сенат США внесен законопроект, предусматривающий ускоренный прием Грузии в НАТО. Такого рода действия соответст­вующих американских сенаторов депутаты считают «ярким проявлением политики двойных стандартов». Законодатели оставляют за Россией и другое право - «предпринять и ряд других, более жестких мер силового порядка». Если «разного рода антироссий­ские действия» будут продолжаться.

Аргументы сторон

К моменту подписания номера в печать Госдума так и не приняла новый текст постановления по Грузии. Вот как это прокомментировал депутат Виктор Илюхин, заместитель председателя комитета ГД по безопасности.

- Я был поражен тому проекту заявления, который подготовлен в комитете Госдумы по делам СНГ. Оно не направлено на то, чтобы серьезно предупредить Саакашвили.

Главное, чего добивается сегодня Грузия, - это вывода наших войск. Пока российские войска находятся там, вступление в НАТО под серьезным вопросом. Американцы давно бы вошли в Грузию, но строить новую военную инфраструктуру - это очень сложно. Поэтому они и настаивают на том, чтобы российские войска быстрее вышли, чтобы самим занять наши базы и готовые здания.

Кстати, Дума еще не ратифицировала соглашение о выводе войск. Исполнительная власть не имеет правого основания об их выводе, но команда дана. Получается, что мы работаем в интересах Грузии. И видимо, какие-то уступки американцы готовят для нас сделать. Я не исключаю, что один из вопросов - проведение Олимпиады 2012 в Сочи. То есть мы вас поддерживаем в этом вопросе, а вы в спешном порядке выводите войска. Но это неравноценно с точки зрения равной безопасности.