Генерал Шаманов растет в цене?

Сегодня как-то подзабылось имя активного участника чеченской кампании генерала В. Шаманова. После того как он ушел с поста губернатора Ульяновской области, прошло уже больше года. Теперь генерал Шаманов готовится к очередному политическому всплытию. О нем вспомнил председатель Совета Федерации С. Миронов. И неспроста. Опаленный порохом генерал может очень неплохо украсить федеральный список мироновской Партии жизни на парламентских выборах. Естественно, не в первой тройке, но уж в первой десятке - точно.

А чем можно заманить генерала? Только должностью: председателя комитета по обороне или министра (в случае если Дума станет сама формировать правительство). Так что г-ну Шаманову есть о чем задуматься. В родной «Единой России» его, как говорят, «слегка задвинули» - убрали из членов генсовета партии.

Вот только согласятся ли с такой потерей кураторы «партии власти»? В генералах они, понятное дело, не испытывают недостатка. Но конкуренция между старыми друзьями - С. Мироновым и Б. Грызловым - становится делом принципа. А в последнее время она приобретает все более жесткий характер. Так что их борьба за председателя Совета Героев Советского Союза и России генерала В. Шаманова становится знаковой.