Игра на нервах. Как это делается.

Помните, как с подачи США в Катаре были арестованы российские военные? Им пригрозили высшей мерой наказания, а затем, получив согласие США, удовлетворились пожизненным заключением в стране проживания. Это один из видов «зондажа». В Грузии ситуация развивалась по схожему сценарию. Вначале Тбилисский городской суд по американской наводке избрал в качест­ве меры пресечения двухмесячный срок заключения арестованных россиян, затем их с позором провели сквозь строй из полицейских и журналистов. И только вдоволь наигравшись на нервах людей и страны, передали представителям ОБСЕ.

Еще хуже, когда сотрудники посольства России трагически гибнут, как это имело место в Ираке. Четверых человек, пытавшихся восстановить отношения с иракцами, попросту казнили. Все было сделано при потворст­ве оккупационной администрации США. Такая форма «зондажа» считается ударом ниже пояса. Но таковы законы жанра. Если «стимулируют», реагируй. Это означает - когда вам дают по морде, ответ должен быть соответст­вующим. Иначе у обидчика возникнет чувство полной безнаказанности.

Для этого должен быть отлажен и безотказно действовать механизм жестких ответных мер. Их технология достаточно хорошо известна. Обычно для подобного рода оказий спецслужбы имеют «в заначке» громкие «дела». По команде сверху они могут быть убедительно реализованы в любое время с помощью «сжигания» в нужный момент одного из заранее выбранных объектов. А таких персонажей в России - от бизнесменов с сомнительной репутацией до слушателей российских спецвузов хоть отбавляй. В нужный момент внедренного в их среду агента «будят», и он выходит на авансцену для проведения необходимой по политическим мотивам акции.

Этот спектакль не раз с успехом разыгрывали любители театра тайных операций из числа сотрудников и агентов ФБР и английской МИ-5. КГБ также не был чужд этого жанра тайных войн.

Правила игры заключаются в следующем: первоначально всесторонне взвешиваются все последствия от возможных ответных мер противника, которые порой приводили к «визовым войнам», охлаждению политических и экономических двусторонних связей и даже разрыву дипломатических отношений. Затем принимается окончательное решение о том, стоит ли игра свеч и какой арсенал исходя из этого применять. Если было достаточно применить административно-экономические санкции, под угрозу ставились финансовые интересы обидчика, замораживались счета и контракты. Если было необходимо «бряцание оружием», в район направляли вооруженные контингенты. Последнее всегда считалось нежелательным ввиду возможности провоцирования международного конфликта.

Сегодня эту схему успешно разыгрывают грузины. В сообщениях грузин­ских военных все летательные аппараты, пересекающие границу Грузии, называются неопознанными. Министерство обороны Грузии пригрозило России сбивать ее самолеты, которые нарушают воздушное пространство республики. С аналогичными угрозами выступило и грузинское внешнеполитическое ведомство. «Мы оставляем за собой право прибегнуть к адекватным мерам», - говорится в заявлении МИД Грузии. В нарушении воздушного пространства Грузии Россию обвиняют уже второй раз за месяц.

В таких случаях необходимо точно знать, на каком этапе следует остановить нежелательное развитие событий. Израиль в Ливане, как видим, сумел вовремя определить границу допустимого. А в советские времена обычно останавливались на мерах, составляющих адекватный комплексный ответ противнику. Как правило, за разведпровокацией противника следовало охлаждение двусторонних отношений, которое продолжалось до момента смены руководства одной из сторон. Теперь эти перспективы затяжной «игры» поставлены под угрозу.

События в Грузии явно направлены американцами на ускорение процесса принятия этой закавказской республики в НАТО. Сработают ли комплексные ответные меры? Министерство транспорта приостановило авиационное, железнодорожное, автомобильное, морское и автобусное сообщения с Тбилиси. Почтовая связь с республикой также прервана. Госдума дала правительству право на запрет банковских операций «в отношении отдельных государств». Окажется ли это достаточным для умиротворения любителей разведки боем?