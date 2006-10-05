//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Игра на нервах. Как это делается.

Разведка боем продолжается

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Помните, как с подачи США в Катаре были арестованы российские военные? Им пригрозили высшей мерой наказания, а затем, получив согласие США, удовлетворились пожизненным заключением в стране проживания. Это один из видов «зондажа». В Грузии ситуация развивалась по схожему сценарию. Вначале Тбилисский городской суд по американской наводке избрал в качест­ве меры пресечения двухмесячный срок заключения арестованных россиян, затем их с позором провели сквозь строй из полицейских и журналистов. И только вдоволь наигравшись на нервах людей и страны, передали представителям ОБСЕ.

Еще хуже, когда сотрудники посольства России трагически гибнут, как это имело место в Ираке. Четверых человек, пытавшихся восстановить отношения с иракцами, попросту казнили. Все было сделано при потворст­ве оккупационной администрации США. Такая форма «зондажа» считается ударом ниже пояса. Но таковы законы жанра. Если «стимулируют», реагируй. Это означает - когда вам дают по морде, ответ должен быть соответст­вующим. Иначе у обидчика возникнет чувство полной безнаказанности.

Для этого должен быть отлажен и безотказно действовать механизм жестких ответных мер. Их технология достаточно хорошо известна. Обычно для подобного рода оказий спецслужбы имеют «в заначке» громкие «дела». По команде сверху они могут быть убедительно реализованы в любое время с помощью «сжигания» в нужный момент одного из заранее выбранных объектов. А таких персонажей в России - от бизнесменов с сомнительной репутацией до слушателей российских спецвузов хоть отбавляй. В нужный момент внедренного в их среду агента «будят», и он выходит на авансцену для проведения необходимой по политическим мотивам акции.

Этот спектакль не раз с успехом разыгрывали любители театра тайных операций из числа сотрудников и агентов ФБР и английской МИ-5. КГБ также не был чужд этого жанра тайных войн.

Правила игры заключаются в следующем: первоначально всесторонне взвешиваются все последствия от возможных ответных мер противника, которые порой приводили к «визовым войнам», охлаждению политических и экономических двусторонних связей и даже разрыву дипломатических отношений. Затем принимается окончательное решение о том, стоит ли игра свеч и какой арсенал исходя из этого применять. Если было достаточно применить административно-экономические санкции, под угрозу ставились финансовые интересы обидчика, замораживались счета и контракты. Если было необходимо «бряцание оружием», в район направляли вооруженные контингенты. Последнее всегда считалось нежелательным ввиду возможности провоцирования международного конфликта.

Сегодня эту схему успешно разыгрывают грузины. В сообщениях грузин­ских военных все летательные аппараты, пересекающие границу Грузии, называются неопознанными. Министерство обороны Грузии пригрозило России сбивать ее самолеты, которые нарушают воздушное пространство республики. С аналогичными угрозами выступило и грузинское внешнеполитическое ведомство. «Мы оставляем за собой право прибегнуть к адекватным мерам», - говорится в заявлении МИД Грузии. В нарушении воздушного пространства Грузии Россию обвиняют уже второй раз за месяц.

В таких случаях необходимо точно знать, на каком этапе следует остановить нежелательное развитие событий. Израиль в Ливане, как видим, сумел вовремя определить границу допустимого. А в советские времена обычно останавливались на мерах, составляющих адекватный комплексный ответ противнику. Как правило, за разведпровокацией противника следовало охлаждение двусторонних отношений, которое продолжалось до момента смены руководства одной из сторон. Теперь эти перспективы затяжной «игры» поставлены под угрозу.

События в Грузии явно направлены американцами на ускорение процесса принятия этой закавказской республики в НАТО. Сработают ли комплексные ответные меры? Министерство транспорта приостановило авиационное, железнодорожное, автомобильное, морское и автобусное сообщения с Тбилиси. Почтовая связь с республикой также прервана. Госдума дала правительству право на запрет банковских операций «в отношении отдельных государств». Окажется ли это достаточным для умиротворения любителей разведки боем?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес
4

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
5

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры