ИноСМИ о России

Не дразните медведя

Грузия должна отдавать себе отчет о последствиях. Ехидные замечания Саакашвили, его курс, нацеленный на то, чтобы добиться от президента Буша критики в адрес Москвы, привели к тому, что от возмущения у Москвы «шерсть встала дыбом». Она пошла на ряд ребяческих мер в духе «зуб за зуб», включая запрет на ввоз грузинских вин и более зловещий и не получивший официальных объяснений саботаж в разгар прошлой зимы на главном трубопроводе, по которому в Грузию идет газ.

России нужно стать более толстокожей. Грузия с ее пятью миллионами жителей вряд ли может представлять какую-либо угрозу для безопасности. Россия столкнулась с ущемлением чув­ства собственного достоинства. Однако Москве не стоит думать, что любой шаг в сторону Запада какой-либо из бывших совет­ских республик - это обязательно антироссийский шаг.

Несмотря на все вышесказанное, однако, Саакашвили стоит серьезно подумать, прежде чем показывать нос Москве. Было бы иллюзией считать, что Грузия может игнорировать своего соседа или что Запад предложит ей военную и дипломатическую защиту. Одна только география диктует требование проявлять благоразумие.

Грузия обвиняет Россию в блокировании разрешения ситуации в двух мятежных анклавах, Южной Осетии и Абхазии, однако и в одном и в другом грузинский национализм наталкивается на глубокое сопротивление. И абхазское нежелание подчиниться грузинскому правлению мало связано с Москвой. Россия привержена идее вывода сил с военных баз в Грузии до 2008 года, однако тревоги по поводу того, что после этого Грузия развернет атаку на Абхазию, вполне обоснованны.

Опасность в том, что вербальные упреки могут быстро привести к проявлениям насилия. Саакашвили стоило бы попытаться добиться ровного улучшения расшатавшихся отношений.

The Times, Великобритания

Российские генералы предупреждают

Британским солдатам придется покинуть Афганистан. Так считают бывшие советские командиры, принимавшие участие в войне против моджахедов, которая велась в 1980-е годы и закончилась для Москвы катастрофой.

В своей пессимистичной оценке «безнадежной» кампании, которая ведется в Афга­нистане, они сообщили Sunday Telegraph, что растущие потери заставят британцев и их союзников из НАТО отступить. Генерал Руслан Аушев, некогда раненный в боях с моджахедами, делает суровое предсказание: «Вы побежите оттуда».

Он же добавляет: «Многие воевали в Афганистане. Первые конечно же - это англичане, которые воевали там в XIX веке. Удивительнее всего то, что сегодня ни НАТО, ни коалиция ничему так и не научились - ни на своем, ни на нашем опыте».

Эти жесткие слова прозвучали спустя всего несколько дней после того, как министр обороны Дес Браун признал, что «Талибан» оказал неожиданно сильное сопротивление и согласился с недавно опубликованными в нашей газете разоблачениями, согласно которым солдаты находятся на грани «истощения» из-за своей малой численности и нехватки снаряжения.

Бывшие советские командиры обращают внимание на то, что они воевали с опорой на дейст­вующее и симпатизировавшее им кабульское правительство, на их стороне была также афган­ская армия численностью 100 тыс. человек. Генерал Аушев считает, что американцы, направившие 18 тыс. солдат в Афганистан, затем попытались создать возможность для своего тихого ухода, они попросили союзников, таких как Великобритания и Польша, о переброске дополнительных сил.

«Американцы не могут пойти на второй Вьетнам, так что спасают лицо. Они скажут: «Мы не отводили войска, это сделали австралийцы и англичане».

Daily Telegraph, Великобритания