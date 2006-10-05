Кому мешает Зурабов?

В связи с этим наблюдатели выделяют три фактора, объясняющих причины устойчивой антизурабовской кампании со стороны отдельных личностей и учреждений. Первый - кто-то «втемную» использует доктора Рошаля для ослабления позиций министра: это может быть и так называемая медицинская общественность, а может - московские чиновники, близкие к столичному мэру. Второе - обострение борьбы за раздел вотчины Зурабова на собственно Минздрав и Минсоцразавития, в результате которого Рошаль вполне может стать новым министром. Третье - на г-на Зурабова продолжается давление со стороны разного рода финансовых структур с целью поделиться доходами. Известно, например, что в стоимость всех театральных билетов Петербурга недавно заложена страховая нагрузка на случай обрушения театра или его захвата террористами. А нынешний министр, как говорят, близок страховому бизнесу.

Однако до последнего времени М. Зурабову удавалось отбивать все атаки, да и так называемых системных врагов у него нет. А против «мелкоты» есть старый испытанный способ: как только «припечет», он приглашает президента на какое-либо социально важное мероприятие. Вот и сейчас, после выступления г-на Рошаля, министр пригласил президента В. Путина посетить новейший передвижной диагностический центр «Николай Пирогов» в Кургане.

Если же вернуться к г-ну Рошалю, то он и в самом деле привел убийственные цифры о состоянии российского здравоохранения. Действительно, младенческая смертность в России в 2,5-3 раза выше, чем в западноевропейских странах (и даже в 2 раза выше, чем в Белоруссии!). Но нельзя не заметить и то, что за 15 лет она снизилась с 18 до 11 умерших в возрасте до года на тысячу родившихся.

Но как бы то ни было, а проб­лемы в реализации нацпроекта «Здравоохранение» действительно есть. Происходит закрытие маленьких сельских больниц, а в последнее время стремительно растет и разрыв в зарплатах разных категорий врачей. Есть и еще один системный «косяк»: регионы должны строить коробки новых больниц, а ведомство г-на Зурабова - наполнять их современной медицинской техникой. Но денег у регионов нет, и закупленной для отдаленных районов медицинской технике порой остается лишь стоять под открытым небом...