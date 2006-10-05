Что сделает Чубайс с СПС?
№ 22(22) от 05.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Политическую общественность продолжает волновать противоречивая фигура главного энергетика и теневого идеолога Союза Правых Сил А. Чубайса. Последние годы своей жизни он потратил в основном на реформирование РАО «ЕЭС», однако не забывал и родной СПС. Из-за этого многие говорили, что дни его в энергетике сочтены. Подобного рода разговоры возникли вновь на этой неделе. Согласно им, г-н Чубайс может к концу года остаться не у дел. Судите сами - на носу всевозможные выборы, а один из влиятельнейших представителей полугосударственного бизнеса не только не является членом партии власти, но чуть ли не входит в стан ее противников... Специалисты уверены в том, что в предвыборной чехарде, когда уже поздно разбираться, кто прав, г-н Чубайс должен не просто отмежеваться от СПС. Лучшим вариантом для него стал бы самороспуск СПС, что сделать не так сложно. Впрочем, наши источники в СПС утверждают, что это слишком экстремальный вариант.
Политическую общественность продолжает волновать противоречивая фигура главного энергетика и теневого идеолога Союза Правых Сил А. Чубайса. Последние годы своей жизни он потратил в основном на реформирование РАО «ЕЭС», однако не забывал и родной СПС. Из-за этого многие говорили, что дни его в энергетике сочтены.
Подобного рода разговоры возникли вновь на этой неделе. Согласно им, г-н Чубайс может к концу года остаться не у дел. Судите сами - на носу всевозможные выборы, а один из влиятельнейших представителей полугосударственного бизнеса не только не является членом партии власти, но чуть ли не входит в стан ее противников...
Специалисты уверены в том, что в предвыборной чехарде, когда уже поздно разбираться, кто прав, г-н Чубайс должен не просто отмежеваться от СПС. Лучшим вариантом для него стал бы самороспуск СПС, что сделать не так сложно. Впрочем, наши источники в СПС утверждают, что это слишком экстремальный вариант.Однако есть и другое мнение. Оно касается имевших место два года назад слухов о том, что г-н Чубайс мог стать официальным лидером правых. В мае 2004 года дошло до того, что Анатолий Борисович будто бы обсуждал эту тему на встрече с президентом: В. Путин одобрил желание Чубайса уйти в политику, но заметил, что совмещать посты главы СПС и РАО «ЕЭС» нельзя и «надо выбирать что-то одно». Как рассказывают наши источники в СПС, после этого у г-на Чубайса долго не возникало идеи стать председателем партии. Но «выход его из партии не слишком выгоден Кремлю, так как Чубайс - это своего рода электоральный камень на шее демократического движения: пока он остается среди нас, у демократов нет никаких шансов преодолеть 7%», - говорят в СПС.
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