Что сделает Чубайс с СПС?

Политическую общественность продолжает волновать противоречивая фигура главного энергетика и теневого идеолога Союза Правых Сил А. Чубайса. Последние годы своей жизни он потратил в основном на реформирование РАО «ЕЭС», однако не забывал и родной СПС. Из-за этого многие говорили, что дни его в энергетике сочтены.

Подобного рода разговоры возникли вновь на этой неделе. Согласно им, г-н Чубайс может к концу года остаться не у дел. Судите сами - на носу всевозможные выборы, а один из влиятельнейших представителей полугосударственного бизнеса не только не является членом партии власти, но чуть ли не входит в стан ее противников...

Специалисты уверены в том, что в предвыборной чехарде, когда уже поздно разбираться, кто прав, г-н Чубайс должен не просто отмежеваться от СПС. Лучшим вариантом для него стал бы самороспуск СПС, что сделать не так сложно. Впрочем, наши источники в СПС утверждают, что это слишком экстремальный вариант.