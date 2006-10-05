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«Единая Россия» выполняет план

А внучка Чапаева балансирует на грани 7%-го барьера

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 
Средний процент единороссов превысит заданные 45%
 
Обещанные оргвыводы были выражены не только в отставках некоторых региональных единороссов, но и в целом ряде нововведений. Во-первых, руководство всеми региональными кампаниями (за исключением разве что Еврейской АО) теперь осуществляют напрямую из Москвы. В каждый регион прислали специалистов по выборам, которые обязаны регулярно отчитываться в центр о ходе кампании.

Вторым нововведением стало то, что от регионов теперь требуют не абстрактных «хороших показателей», а конкретные цифры, ниже которых опускаться «крайне нежелательно» (см. таблицу). Кроме того, учтя результаты прошлых кампаний, на этих выборах во всех регионах (кроме все той же ЕАО) списки возглавили губернаторы.

Все эти нововведения, похоже, положительно скажутся на ожидаемых 8 октября показателях «партии власти». По данным социологических опросов, в некоторых регионах будут небольшие отклонения от заданных показателей. Но, во-первых, они не везде в меньшую сторону, а во-вторых, 8 октября будет достигнуто главное - средний показатель по всем 9 регионам превысит заданные 45% (см. таблицу).

Снятия конкурентов с выборов не помогли, а навредили единороссам

Наибольший «недобор» голосов ожидается в тех регионах, главы которых занимались «шапкозакидательством». Так, свердловский губернатор Э. Россель, получив довольно высокую для его региона планку в 45%, вместо просьбы ее чуть снизить вызвался «обеспечить 65%». А президент Карелии Катанандов заявил, что добьется 55% по республике и не менее 45% по Петрозаводску.

Всех превзошел президент Тывы Ш. Ооржак, который в борьбе за лидерство в списке «Единой России» пообещал взять 80%. Правда, в сентябре тот же президент Тывы попросил снизить им же предложенную планку до 70% (что и было сделано). Тем не менее достижение сниженной планки остается маловероятным: по данным опроса, проведенного в конце сентября тувинской газетой «Риск», в Кызыле «Единая Россия» набирает 41%, возглавляемая спикером В. Оюном Партия жизни - 19,3%, ЛДПР - 15%, КПРФ - 10,2%, «Родина» - 10%.

Нетрудно заметить, что именно у губернаторов, взявших на себя повышенные, но невыполнимые обязательства, имели место наиболее скандальные снятия с выборов конкурентов - Партии жизни в Тыве и Свердловской области и «Яблока» в Карелии. Хотя истории снятых с выборов партий и закончились по-разному (Партию жизни везде восстановили, а «Яблоко» - нет), «Единая Россия» нигде не смогла выиграть от этого, напротив, поставив себя под удар всеобщей критики.

КПРФ и ЛДПР делают неоправданную ставку на партфункционеров

Из-за того что единороссы «забрали» в свои списки почти всю региональную элиту, оппозиционеры не могут похвастать заметным числом известных людей в своих списках. Например, практически все списки КПРФ и ЛДПР возглавили малоизвестные руководители их региональных парторганизаций.

Неудивительно, что и результаты КПРФ получаются по регионам довольно скромные. В Свердловской области партия Зюганова, по данным опросов, набирает от 4 до 9%, в Тыве также балансирует на грани 7%-го барьера, в Приморье, Карелии и Новгороде получает 8-12%, в Чувашии, Астраханской и Липецкой областях - 12-15%. И только в Еврейской АО КПРФ имеет шанс набрать 15-20% - здесь ее список возглавляет не секретарь обкома, а популярный местный одномандатник Сергей Штогрин. Таким образом, в среднем КПРФ получает на октябрьских выборах 11-12%, что ниже, чем было на провальных для коммунистов думских выборах 2003 года.

Популярность ЛДПР во всех регионах балансирует в пределах 7-12%, что также на 2% ниже, чем на думских выборах 2003 года. Да и этим успехам партия Жириновского должна быть обязана «партии власти»: почти во всех регионах ЛДПР является своего рода филиалом «Единой России», ретиво поддер­живающим местных губернаторов, за что они в ответ помогают жириновцам.

Где партии «жить»?

Российская партия жизни (РПЖ) набирает в среднем около 10%, однако ее популярность сильно колеблется по регионам: от 2-3% в ЕАО до 10-20% в Тыве, Карелии и Свердловской области. Впрочем, результаты в последних трех регионах - не столько заслуга партии, сколько популярных личностей, возглавивших ее список (спикер В. Оюн, бывший президент Карелии В. Степанов, депутат и борец с наркомафией Е. Ройзман). В Липецкой области, где спикер С. Миронов не только возглавил партсписок, но и получил письменное разрешение президента В. Путина на использование его образа в агитации РПЖ, ожидается результат в 7-12%.

«Родина» и Партия пенсионеров по тем регионам, где они выдвинули списки, наберут по 7-8%. Даже в Чувашии, где список «Родины» возглавила Е. Чапаева (внучка героя Гражданской войны), она балансируют на грани 7%‑го барьера.

Как видим, «Единая Россия» не только выполнила поставленную перед ней задачу, но и оторвалась от всех конкурентов на недосягаемую высоту. Причем произошло это в тот момент, когда традиционные ее конкуренты (КПРФ и ЛДПР) начали постепенно терять популярность. Единственный усиливающийся конкурент «медведей» - Партия жизни, которая пока может похвастать лишь ростом среднего результата на выборах с 5% в марте до 10% в октябре. Даже вместе с «Родиной» и «пенсионерами» Партия жизни набирает не более 17-20% - втрое меньше популярности единороссов.

 

 

 

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