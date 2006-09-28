Россия набирает силу

Политическая экология

Первое - нефтегазовый проект «Саха­лин-2». По закону о «Соглашениях о разделе продукции» (СРП), пролоббированному через парламент админист­рацией Ельцина, западные нефтяные компании получили доступ к разработке шельфа Сахалина, сказочно богатого неф­тью и газом. И если большинство проектов на Сахалине, созданных на условиях СРП, наполовину контролировалось государст­венной «Роснефтью», то проект «Сахалин‑2» полностью «уплыл» в руки иностранцев: 55% акций оказалось в руках анг­ло-голландской Royal Dutch Shell, а остальные - в руках японских Mitsui (25%) и Mitsubishi (20%). Иностранцы получили в практически безраздельное пользование месторождения с общими запасами нефти в 150 млн. т, а газа - 500 млрд. м3.

При этом отдача в рамках «Сахалина-2» подразумевала лишь некое полумифическое получение от иностранцев доли сырья, величина которого постоянно подвергалась нашими партнерами ревизии в сторону уменьшения из-за якобы растущих затрат на освоение. По договору о «Сахалине-2» Россия получала часть прибылей лишь после того, как проект выйдет на рентабельность. Пока что наша страна не получила ни рубля, а вот задержек было немало, к тому же иност­ранцы вдвое завысили первоначальную стоимость работ, после чего она достигла 20 млрд. долларов. Отчасти именно из-за этого Минприроды и отменило положительную экологическую экспертизу «Сахалин-2», приостановив реализацию проекта. Кроме того, были проблемы и с безопасностью возводимого иностранцами нефтепровода, и уже имевшим место сбросом нефтепродуктов в море. В результате приостановки лицензии Минприродой на глазах рушится схема снабжения нефтью и газом Японии и Южной Кореи, которое должно было начаться к 2011 году.

По мнению ряда западных и отечественных аналитиков, Москва добивается вхождения в проект «Сахалин-2» принад­­лежащей России компании - в первую очередь «Газпрома» и «Роснефти». В японских СМИ уже появилась информация, что Mitsui планирует продать «Газпрому» 3%, Mitsubishi - 2%, а Royal Dutch Shell - 20% акций...

Сложность ситуации в том, что закон об СРП уже действует, и любые попытки его обойти станут предметом международного арбитража. В худшем варианте России может грозить 15-16 млрд. долларов штрафа только за упущенную выгоду. А что если Запад даст жесткий политический ответ? Ведь Россия впервые замахнулась на крупнейшие мировые нефтяные компании, по сути, определяющие политику большинства западных стран.

Газовый аспект встречи

Последние год-два шла подготовка к совместной разработке с американской корпорацией Chevron Штокмановского месторождения в Баренцевом море. Стоимость проекта - 6-14 млрд. долларов. Газ по подводным трубопроводам должен был прокачиваться в Мурманскую область, где планировалось построить завод по производству сжиженного газа (стоимостью еще в 1 млрд. долларов). Специальные танкеры, разработку которого чуть не начали в Норвегии, должны были транспортировать газ на восточное побережье США, обеспечивая до 15% по­требностей самых густонаселенных американских штатов. В реализацию чудесного проекта вмешался политический фактор: из-за охлаждения отношений с США Москва уже почти готова переориентировать поставки газа с Америки на Западную Европу.

Специальный газопровод теперь планируется провести через российскую Карелию в Финляндию. Затем он нырнет в Ботнический залив и через Балтику достигнет берегов Германии. Причем это будет уже второй газопровод, идущий по дну Балтики. Первый протянут из Ямала. В результате с помощью двух газопроводов Россия в перспективе сможет удовлетворять до 70% европейских потребностей в газе. Европейцы очень довольны таким решением: в частности, поддержку планам России высказали лидеры Германии и Франции на недавней трехсторонней встрече Путин - Ширак - Меркель.

Естественно, в США это воспримут не слишком хорошо. Каковы могут быть ответные «удары» со стороны американцев?

Самый радикальный вариант - всеми силами надавить на европейские страны, чтобы те покупали газ из Ливии, Туркмении - откуда угодно, только не из России. Расчет на то, что России все равно придется перегонять куда-то свой газ (иначе могут начаться технические неполадки с трубопроводом), а если отвадить Москву от европейского рынка, то она вынуждена будет обратить свои взоры на Америку. Но, во-первых, и с Ливией, и с Туркменией отношения у США заметно хуже, чем с Россией. Во-вторых, в Западной Европе практически не осталось стран, готовых безоговорочно следовать курсом Вашингтона (за исключением Англии, но ее помощь в данном вопросе не пригодится в силу ее географического положения).

Могут американцы и заявить о нежелательности инвестиций в Россию. А также попытаться «тряхнуть» нашу финансовую систему, спровоцировав сброс значительного количества российских акций на западных и московских биржах. Впрочем, сделать это американцам будет нелегко: в 2005 году на США пришлось лишь 2,9% иностранных инвестиций в Россию.

Приведет ли это энергетическое противостояние к новой холодной войне - неизвестно. Конечно, оно может больно ударить по всем. Но уже ясно, что российская власть наконец-то идентифицировала себя как крупного игрока мировой политики. Разумеется, такая линия поведения, скорее всего, будет поддер­жана как всеми серьезными политическими силами России, так и всем ее населением.