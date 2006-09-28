Кадыров стал строителем

Везде, куда ни упадет взор, деловито спешат машины со стройматериалами. И также везде - на стенах домов, заборах, киосках - огромные, большие и маленькие плакаты с изображением Рамзана Кадырова. Рамзан с папой, Рамзан с Путиным, Рамзан сам с собой... Словом, всечеченская любовь, которой не удосужился ни один из предыдущих правителей республики. Ну таков уж менталитет чеченцев: коль полюбят кого, так до смерти. Тем более есть за что.

Вон какое дело провернул, вся республика в строительных лесах! В кои-то времена средства, вложенные государством в восстановление республики, пошли в дело, а не в карманы власть предержащих. Затрачено уже более 4 миллиардов рублей, и, по словам минист­ра финансов Чечни Эли Исаева, нужно еще столько же. Но вот министр финансов России Алексей Куд­рин, который вместе с министром развития Германом Гре­фом недавно побывал в Грозном, думает иначе. Когда на заседании правительства Чечни председатель правитель­ства Рамзан Кадыров в свойственной ему манере заявил свои требования, Кудрин весьма твердо попросил показать сметы и проектную документацию.

Такого облома не привыкший к отказам премьер явно не ожидал. Чечня, в которой слухи разносятся мгновенно, насторожилась: что бы это значило? Может быть, Москва все еще выбирает между ним и Алу Алхановым?

Сам Кадыров считает, что пока в Чечне стреляют, без него федеральный центр не обойдется. Поэтому о своих президентских притязаниях говорит: как народ решит, так и будет.