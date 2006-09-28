Госдума приняла бюджет народного упования

Самые горячие протесты на этапе первого чтения документу выражали работники образования. Их опасения сводились к тому, что государство пытается «избавиться» от них, перекладывая бремя финансовой ответственности «непонятно на кого». Ведь после обретения нового статуса учреждение отходит от полного гособеспечения. Это встревожило не только оппозиционный профсоюз образовательных работников, но и вполне умеренный Российский союз ректоров. Его представители летом выступили с довольно резким обращением к главе государства.

Надо сказать, протестные усилия не оказались напрасными. Ко второму чтению текст был выправлен с учетом основных претензий. Главное достижение - предоставленный законом выбор: «быть автономным или нет - дело добровольное». К тому же часть расходной нагрузки будет возложена на плечи учредителей. А ими, по информации одного из авторов документа Павла Крашенинникова, «могут выступать либо Россия, либо субъект федерации, либо муниципальное образование». То есть все то же государство. Замминистра экономического развития и торговли Андрей Шаронов сообщил, что помимо оказания профильных услуг учредители будут обязаны финансировать и поддержание жизни в автономках. То есть обеспечивать «стены, тепло, воду и свет». Его заверения умерили пыл разгоряченных законодателей. Они одобрили проект 327 голосами.