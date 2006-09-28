Битва за кресло

25 сентября в Счетной палате РФ освободилось лакомое место: в связи с коррупционным скандалом Совет Феде­рации освободил от должности ее аудитора Владимира Панскова. По российской Кон­ституции состав Счетной палаты пополам формируют Госдума и Совет Федерации. А поскольку г-н Пансков был избран по квоте верхней палаты, то и нового аудитора предстоит избрать Совету Федерации.

По нашим сведениям, спикер Сергей Миронов уже подыскал кандидата на освободившееся место: им может стать сенатор от Амурского совета депутатов Галина Буслова, член Российской партии жизни (РПЖ). Правда, ее сенаторские полномочия закончились еще 1 марта 2005 года вместе с полномочиями избравшей ее облдумы. Новый же состав амурского парламента еще 21 февраля 2006 года избирал на ее место совсем другого человека. Но ему так и не удалось занять сенаторское кресло, поскольку его кандидатуру не стал рассматривать Совет Федерации. Среди возможных претендентов на место сенатора от Амурского совета депутатов рассматривалось немало фигур (включая скандально известного Д. Аяцкова). Нет в списке реальных претендентов только самой г-жи Бусловой. Так что устроить на работу соратницу по партии - дело вполне объяснимое.

И все бы хорошо, но... Как известно, г-н Миронов в порыве партстроительства начал резко критиковать «Единую Россию». Разумеется, это не могло понравиться единороссам, которых, кстати, и в Совете Федерации большин­ство: 107 сенаторов числятся «медведями» и 21 состоит в «мироновской» Партии жизни. Поэтому председатель «Единой России» Борис Грызлов вызвал к себе «на ковер» 15 однопартийцев из числа председателей комитетов Совета Федерации и строго-настрого рекомендовал им сделать все, чтобы аудитором Счетной палаты стал Виктор Абрамов. Он - сенатор от тверского губернатора Зеленина. Впрочем, главное место работы у г-на Абрамова вовсе не в верхней палате и не в Твери. Он одновременно занимает весьма высокую в «медвежьей иерархии» должность первого зампреда ЦИК «Единой России», отвечая за получение и распределение финансовых ресурсов. Говорят, что казначей «Единой России» В. Абрамов - единственный человек в исполкоме партии, кто всегда и везде появляется в сопровождении нескольких охранников... Такие солидные кандидатуры не обсуждаются: как говорится, или избирайте, кого приказано, или партбилет на стол!

Но тут вмешалась «третья сила», царящая не только над «Единой Россией», но и над другими партиями. Ее кандидатом стал сенатор от Эвенкии Михаил Одинцов. В 1997 году г-н Одинцов стал владельцем промышленной группы «Российские крахмалопродукты», контролирующей треть российского производства крахмала, а также масло- и сыродельные заводы.

Выборы аудитора пройдут 6 октября, и их результат станет весьма показательным в контексте противостояния между «Единой Россией» и новым объединением Миронова, созданным из РПЖ, «Родины» и «пенсионеров». Если же пройдет кандидатура от «третьей силы», значит, политические игроки решили не ссориться друг с другом даже из-за такой заметной должности. А вот в случае победы партии г-на Грызлова можно будет ожидать, что думские законы начнут проходить через Совет Федерации с некими осложнениями, которых до сих пор не было.