Во вторник вечером в Большом зале Кафедрального собора на острове Канта зазвучала «Токката» Баха. Презентация иллюстрированного энциклопедического справочника «Кенигсберг — Калининград», вышедшего в свет в местном издательст­ве «Янтарный сказ», обернулась проникновенным разговором об удивительной и сложной судьбе этого города.



- ЕСТЬ ли будущее у Калининграда? – размышлял перед полной аудиторией Андрей Пржездомский, возглавивший авторский коллектив справочника, который трудился над изданием в течение семи лет. Оказывается, этот вопрос задавали еще в Кенигсберге. Кому же знать ответ на него, как не человеку, который многие годы посвятил изучению древней истории города и его современности. Пржездомский еще с конца шестидесятых годов участвовал в экспедициях по поиску Янтарной комнаты, был экспертом по розыску культурных ценностей, утраченных в годы Второй мировой войны. Еще один немаловажный штрих к портрету ученого, кандидата исторических наук, ныне члена Общественной палаты Российской Федерации, который был инициатором издания и является автором значительной части глав справочника: Анд­рей Станиславович – генерал-лейтенант запаса ФСБ. Поэтому в энциклопедии опу­б­ликованы документы, многие из которых еще недавно имели гриф «Секретно».

Что ж в них такого тайного? Может, то, что, по словам Пржездомского, еще до Первой мировой войны здесь собирались построить метро? Впрочем, история Кениг­сберга в советское время была под строгим запретом. Поэтому роль энциклопедии трудно переоценить. На самом деле, это первое издание, в котором предпринята попытка систематически изложить информацию о городе – его географии, природе, истории, культуре, экономике. Авторы книги не сомневаются, что его история будет продолжена.