L’Espresso, Италия

На внутреннем фронте Путин продолжает придерживаться стратегии консолидации крупных промышленных групп, считающихся стратегическими.

Металлы, энергетика, авиация – при помощи слияний и приобретений Москва творит трех колоссов, чтобы подчинить себе рынки.

Холодный российский сентябрь настал после лета великих успехов, прежде всего – возвращения долга Парижскому клубу с 14-летним опережением, позволившим сэкономить на процентах 12 млрд. долл. Спустя несколько дней после этого Standard&Poor’s повысило рейтинг России до небывалого BBB+, поставив Россию наравне с Польшей и Венгрией. ВВП растет стремительно, со скоростью 6,2%; исследовательский центр фонда Emerging Portfolio Fund отметил, что Россия впервые привлекла больше финансовых инвестиций, нежели обычно притягивающие к себе средства Китай, Индия и Бразилия.

На внутреннем фронте Пу­тин продолжает придерживаться стратегии консолидации крупных промышленных групп.

Самый последний пример затрагивал главные россий­ские алюминиевые компании, РУСАЛ и СУАЛ, занимающие соответственно третье и шестое место в мире.

Благодаря этой операции рождается первая в мире алюминиевая компания, которая превзойдет американскую Aluminum Company of America. Алюминиевая революция стала потрясением, но и в области стали происходят перемены: Роман Абрамович, хозяин «Челси» и губернатор Чукотки, продав год назад нефтяную компанию «Сибнефть» «Газпрому» за 13 млрд. долл., решил заняться сталью, купив за 3,1 млрд. долл. 41% в компании «Евраз». Таким образом он получил место в совете директоров российского стального колосса.

В авиационной промышленности тоже наблюдается бурление. В прошлом феврале было объявлено о создании государственной компании, United Aircraft Corporation (UAC), которая объединит всех россий­ских производителей самолетов. Это очень важный ход, особенно ввиду недавнего российского налета на франко-немецкую территорию – приобретения 5% акций EADS, трансъевропей­ского производителя самолетов, спутников и военных систем, а также владельца Airbus.