Forbes, США

В экономиках России и Швейцарии происходит кое-что весьма приятное. И никто не желает этого замечать.

Первого июля на валютных рынках произошло одно из ряда вон выходящее событие, но если вы читаете только общенациональные газеты, то считайте, что вы его пропустили. В этот день Россия – впервые с 8 августа 1914 г. – сделала свой рубль полностью конвертируемой валютой. Если точнее, то Россия сняла все ограничения на переток рублей через свои границы. Теперь рублями можно свободно торговать на международных биржах, а иностранцы имеют право открыть рублевые счета как в России, так и за ее пределами. Инвесторам, вкладывающимся в российские бумаги с фиксированным доходом, больше не нужно держать в Центральном банке беспроцентные счета, то есть фактически платить необъявленный налог.

Почему же журналисты упустили рубль? Да потому, что у них голова занята только тем, как бы написать в очередной раз, что президент Владимир Путин ведет страну назад к авторитарному прошлому. Если они не могут себе даже представить, что человек, в свое время служивший в КГБ, может проводить какую бы то ни было экономическую либерализацию, что уж думать о том, чтобы они это напечатали…